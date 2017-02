Programme Éconologis - Un service simple et gratuit pour améliorer le confort des ménages à revenu modeste







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En saison froide, les logements occupés deviennent bien souvent inconfortables. Le ministère de l'Énergie et des Ressources rappelle que des mesures simples d'efficacité énergétique pourraient améliorer la situation. Offert d'octobre à mars, le programme Éconologis donne aux ménages à revenu modeste de partout au Québec, qu'ils soient propriétaires ou locataires, un coup de pouce concret et gratuit pour améliorer l'efficacité énergétique et le confort de leur domicile. Déjà 2 940 ménages ont bénéficié du programme depuis octobre dernier. Il est encore temps de planifier une rencontre avec un conseiller d'ici le 31 mars 2017.

Les ménages participants ont reçu la visite d'un conseiller et obtenu des recommandations personnalisées en matière de chauffage, de consommation d'eau chaude, d'appareils ménagers et d'éclairage. Ils ont aussi profité de certaines mesures concrètes telles que le calfeutrage des fenêtres, l'installation de seuils et de coupe-froid pour les portes, l'isolation des prises électriques situées sur des murs donnant sur l'extérieur, l'installation d'une pomme de douche à débit réduit et l'ajout d'un aérateur aux robinets. Des thermostats électroniques ont même été installés chez les participants admissibles.

Ces mesures apportent du confort aux occupants pendant plusieurs années avant de devoir être répétées. Il est encore temps et rentable de participer au programme, même si la visite aura lieu dans la deuxième moitié de la saison hivernale. Soulignons qu'une proportion de 95 % des participants de la saison 2015-2016 s'est dite satisfaite ou très satisfaite du programme, tant pour les conseils reçus que pour les produits installés. N'hésitez plus!

Pour connaître les critères d'admissibilité au programme et obtenir les coordonnées du prestataire de services attitré à votre région, composez le 1 866 266-0008 ou encore visitez le site Web econologis.gouv.qc.ca. Pour des conseils pratiques permettant de préparer efficacement le domicile pour l'hiver, rendez-vous à efficaciteenergetique.gouv.qc.ca, à la section « Mon Habitation ».

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

