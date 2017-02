Formation et mobilisation à Nicolet - Lutter contre la pauvreté : un bon plan!







NICOLET, QC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Collectif de lutte contre la pauvreté du Centre-du-Québec accueille aujourd'hui la tournée « S'organiser contre la pauvreté : un bon plan! » à Nicolet. Organisée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté, cette tournée vise à sensibiliser et à mobiliser la population pour inciter le gouvernement à doter le Québec d'un plan de lutte contre la pauvreté audacieux et qui engage l'ensemble de la société.

Les deux principaux thèmes abordés pendant la journée de formation qui a lieu au Centre Gabrielle Granger sont le revenu minimum garanti (RMG) et le rehaussement du salaire minimum à 15 $ l'heure, deux mesures qui pourraient permettre aux personnes en situation de pauvreté d'améliorer leurs conditions de vie.

« Le revenu minimum garanti, dont le gouvernement évoque la mise en place depuis son accession au pouvoir, peut être une bonne idée, dans la mesure où il n'entraîne pas une réduction des protections sociales, indique Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Mais les intentions du gouvernement en matière de lutte à la pauvreté sont loin d'être claires pour le moment. Si c'était une véritable priorité, il serait moins hésitant à rehausser le salaire minimum à 15 dollars l'heure, à un niveau qui permettrait d'avoir un niveau de vie décent. »

Rappelons que le gouvernement a promis le dévoilement du troisième Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour le printemps prochain.

« En vertu de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (L.R.Q., chapitre L-7, 2002), ce plan d'action est obligatoire, et il doit "favoriser l'engagement de l'ensemble de la société" dans l'effort de lutte à la pauvreté, soutient Louis Lacroix, de l'Association des groupes d'éducation populaire autonome Centre-du-Québec et coresponsable du Collectif de lutte contre la pauvreté du Centre-du-Québec. C'est justement pour favoriser cet engagement de la population que nous accueillons la tournée "S'organiser contre la pauvreté : un bon plan!" »

Amorcée en novembre dernier, la tournée « S'organiser contre la pauvreté : un bon plan! » se poursuit jusqu'au printemps. Elle a déjà parcouru des milliers de kilomètres avec, notamment, des arrêts en Estrie, en Jamésie, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Jean. Plus d'information : http://www.pauvrete.qc.ca/campagnes-2/tournee-2016-2017/

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 11:30 et diffusé par :