Tech-Accès Canada annonce la composition du conseil consultatif de 2017







OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Tech-Accès Canada, le réseau national de 30 centres d'accès à la technologie du Canada (CAT), a le plaisir d'annoncer la composition de son conseil consultatif pour 2017. Le conseil consultatif de neuf membres est formé de représentants des centres d'accès à la technologie et a le mandat de fixer les objectifs stratégiques de Tech-Accès Canada.

David Berthiaume, directeur général d'OLEOTEK, a été élu président, et Nathalie Méthot, gestionnaire, Bureau de la recherche et de l'innovation, La Cité a été élue vice-présidente du conseil consultatif.

« Je tiens à remercier très sincèrement Robert Luke pour son leadership et son rôle de premier plan dans la mise en place de Tech-Accès Canada et pour avoir été le premier président de notre réseau. Ce fût un réel honneur et un plaisir de collaborer avec lui afin de concrétiser cette vision! », a déclaré M. Berthiaume, président de Tech-Accès Canada.

Les centres d'accès à la technologie sont des centres spécialisés en R-D appliquée qui sont affiliés à des collèges ou cégeps canadiens. Les CAT axés sur la demande permettent aux entreprises canadiennes -- surtout aux petites et moyennes entreprises -- de perfectionner leurs produits, leurs processus et leurs services :

en effectuant des projets de recherche-développement appliquée axés sur les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises;

en offrant des services techniques spécialisés et des conseils objectifs;

en fournissant de la formation sur les nouveaux types d'équipement et de processus.

Tech-Accès Canada est le réseau national des centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada. Le réseau permet aux CAT de desservir toutes les entreprises du Canada, peu importe où elles se trouvent, et de les aider à avoir accès à l'expertise, au matériel et aux installations dont elles ont besoin pour surmonter leurs défis en matière d'innovation. Les membres du réseau offrent aux clients et aux partenaires de partout au Canada un accès à ce qui suit :

à l'expertise de plus de 1 000 experts de l'innovation en entreprise et de la R-D appliquée;

à plus de 2,4 millions de pieds carrés d'espace consacré à l'innovation et à la recherche appliquée;

à de l'équipement et à des installations hautement spécialisés d'une valeur de plus de 250 millions de dollars.

« Je suis très enthousiaste de faire partie de ce groupe de personnes talentueuses et dynamiques et d'être témoin du développement des centres d'accès à la technologie dans les collèges partout au Canada », a dit Mme Méthot, vice-présidente de Tech-Accès Canada.

Voici les membres du conseil consultatif de 2017 de Tech-Accès Canada :

David Berthiaume , directeur général d'OLEOTEK, Thetford Mines, Qc [président]

, directeur général d'OLEOTEK, [président] Nathalie Méthot, gestionnaire, Bureau de la recherche et de l'innovation, La Cité, Ottawa, Ont. [vice-présidente]

[vice-présidente] Tammy Wall - directrice des opérations, Canada's Smartest Kitchen, Charlottetown , Î.-P.-É.

- directrice des opérations, Smartest Kitchen, , Î.-P.-É. Nancy Déziel, - directrice générale, Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, Shawinigan, Qc

Dawn Davidson - vice-rectrice associée (par intérim), Recherche et innovation, Collège George Brown , Toronto, Ont.

- vice-rectrice associée (par intérim), Recherche et innovation, Collège , Marc Nantel -- vice-recteur associé, Recherche et innovation, Collège Niagara, Niagara-on-the-Lake, Ont.

-- vice-recteur associé, Recherche et innovation, Collège Niagara, Ray Hoemsen -- directeur général, Partenariat de recherche et innovation, Collège Red River , Winnipeg, Man .

-- directeur général, Partenariat de recherche et innovation, Collège , . Robert Franz - directeur, Centre for Sensors and System Integration, Institut de technologie du Nord de l' Alberta , Edmonton , Alb.

- directeur, Centre for Sensors and System Integration, Institut de technologie du l' , , Alb. Jamie VanDenbossche - directeur, Camosun Innovates, Collège Camosun, Victoria , C.B.

- directeur, Camosun Innovates, Collège Camosun, , C.B. Christine Trauttmansdorff - vice-présidente, Relations gouvernementales et partenariats canadiens, Collèges et instituts Canada , Ottawa, Ont. [observatrice]

- vice-présidente, Relations gouvernementales et partenariats canadiens, Collèges et instituts , [observatrice] Jack Deyirmendjian -- directeur adjoint, Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada , Ottawa, Ont. [observateur]

« Ces personnes forment un conseil consultatif doté d'un formidable ensemble de compétences et rassemblent plus d'un siècle de recherche appliquée pertinente et éprouvée menée dans les collèges, en plus de l'expérience de l'industrie. Nous croyons que leur savoir combiné et leur acuité contribueront à appuyer les objectifs stratégiques de Tech-Accès Canada et à favoriser la réussite des centres d'accès à la technologie partout au Canada », a annoncé Ken Doyle, directeur général à Tech-Accès Canada.

Tech-Accès Canada est le réseau national officiel de 30 centres d'accès à la technologie du Canada. Établi à Ottawa, Tech-Accès Canada assure le partage des pratiques exemplaires entre les membres des CAT; travaille à l'harmonisation des modèles de services entre les régions; et fait la promotion de la recherche appliquée collégiale auprès des auditoires externes.

