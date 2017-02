Ratification de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la ratification de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne aujourd'hui à Strasbourg, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) rappelle les opportunités de croissance pour les entreprises et le développement du Québec qu'offrira cet accord de libre-échange.

« Dès les premières négociations, nous avons appuyé cet accord qui représente des opportunités renouvelées de développement économique et qui positionnera avantageusement le Québec et le Canada dans le commerce mondial », affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ tient à rappeler que l'AECG a vu le jour à l'initiative du gouvernement du Québec et par la suite, s'est consolidé avec les efforts et le talent des négociateurs canadiens et québécois qui, sans relâche, ont travaillé sa conclusion.

« Dans un marché domestique limité, l'Europe, avec ses 500 millions de consommateurs, constitue pour les entreprises canadiennes et québécoises un marché d'exportation à saisir », conclut Stéphane Forget.

