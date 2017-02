Arab Palestinian Investment Company a enregistré un bénéfice net de 12,13 millions USD en 2016







RAMALLAH, Palestine, February 15, 2017 /PRNewswire/ --

Arab Palestinian Investment Company (APIC) a annoncé ses résultats financiers préliminaires non vérifiés pour l'année 2016. Selon les résultats déclarés, APIC a réalisé un bénéfice net après impôts de 12,13 millions USD en 2016. Par ailleurs, le résultat net attribué aux actionnaires d'APIC se montait à 8,27 millions USD, marquant une croissance de 15,7 % au cours de 2015. Les revenus totaux en 2016 ont progressé de 16,4 % et se montaient à 609,33 millions USD. Le total de l'actif s'élevait à 335,61 millions USD au 31 décembre 2016, soit une augmentation de 20,5 % par rapport à la clôture de 2015. Les capitaux propres nets attribués aux actionnaires d'APIC se montaient à 87,15 millions USD au 31 décembre 2016, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à la clôture de 2015.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160519/370006LOGO )



Le résultat net attribué aux actionnaires d'APIC a progressé de 15,7 % en 2016 comparé à 2015

Dans sa déclaration, le président et PDG d'APIC, Tarek Aggad, a annoncé que le groupe avait réalisé de bons résultats en 2016 malgré les défis économiques et politiques permanents en Palestine et dans la région. M. Aggad a indiqué qu'au début de 2016, APIC avait augmenté son capital libéré pour atteindre 66 millions USD en distribuant six millions de parts bonus à ses actionnaires (10 % émis au pair) et a distribué 3 millions USD de dividendes en espèces. Par conséquent, le versement du dividende total en 2016 se montait à 15 %.

Le cours de l'action d'APIC a augmenté de 70 % à la clôture de 2016 comparé à 2015

M. Aggad a réagi positivement à la performance des actions d'APIC qui s'est classée parmi les meilleures à la bourse de Palestine (PEX). L'action APIC a clôturé l'année 2016 à 1,90 USD, soit une progression de 70 % comparé à 2015, et s'est classée au premier rang en termes de croissance du cours des actions parmi toutes les sociétés cotées sur PEX. Par ailleurs, le ratio de rotation d'APIC était de 55 % alors que sa capitalisation sur le marché a atteint 125 400 000 USD et a constitué 3,7 % de la capitalisation totale du marché PEX au 31 décembre 2016.

APIC est une société de portefeuille d'investissement à capital public cotée à la bourse de Palestine (PEX : APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, Jordanie, Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, au travers d'un groupe de neuf filiales: Siniora Food Industries Company PLC, Unipal General Trading Company, Palestine Automobile Company, Medical Supplies and Services Company, National Aluminum and Profiles Company PLC (NAPCO), Sky Advertising and Public Relations Company, Arab Palestinian Shopping Centers PLC (BRAVO), Arab Leasing Company et Arab Palestinian Storage and Cooling Company.

APIC est également l'un des actionnaires fondateurs de la Palestine Electricity Holding Company et de la Palestine Power Generating Company, et détient une participation dans Bank of Palestine.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter

Fida' Musleh/Azar

Responsable des relations avec les investisseurs et des communications institutionnelles

Tél. : +970 (ou 972) 2-297-70-40

E-mail : fida@apic.com.jo

Site Web : http://www.apic.ps



Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 11:01 et diffusé par :