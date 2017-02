Une première canadienne à l'Institut de Cardiologie de Montréal - Salle d'électrophysiologie avec navigation magnétique robotique dédiée aux patients avec cardiopathies congénitales







« Ces nouvelles interventions vont changer la vie de nos patients »

Dr Paul Khairy, cardiologue et directeur scientifique,

Centre de cardiopathies congénitales adultes,

Institut de Cardiologie de Montréal

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut de Cardiologie de Montréal est fier d'annoncer l'ouverture de la toute première salle d'électrophysiologie avec navigation magnétique et robotique dédiée aux cardiopathies congénitales au Canada. Les cardiopathies congénitales sont des malformations cardiaques qui touchent environ 1% de la population canadienne. « L'implantation de ces technologies à la fine pointe représente une avancée majeure. Cette nouvelle salle permettra d'effectuer des interventions visant à traiter l'arythmie chez les patients qui présentent les formes les plus complexes de malformations cardiaques » souligne le Dr Paul Khairy.

« Les arythmies sont l'une des principales causes de morbidité et de mortalité au sein de cette population, il était vital de disposer d'une solution efficace permettant de traiter ces problèmes complexes, non traitables avec les techniques traditionnelles», ajoute la Dre Annie Dore, cardiologue et directrice clinique du Centre de cardiopathies congénitales.

La navigation magnétique robotique permet d'effectuer des interventions complexes

L'intervention consiste à freiner les arythmies en détruisant les cellules électriques qui en sont responsables pour ainsi rétablir un rythme cardiaque normal. « Le système robotique et magnétique permet de diriger efficacement des cathéters avec grande précision à travers des anatomies complexes dues aux malformations cardiaques, et ce, de manière sécuritaire. Nos premiers patients traités présentaient des formes graves de cardiopathies congénitales. Une ablation par cathéter n'aurait pas été une option envisageable sans les fonctionnalités sophistiquées de cette plateforme de navigation magnétique robotique», précise le Dr Khairy.

Une avancée qui profitera aux patients de partout au Canada et ailleurs

« Cette première canadienne profitera non seulement aux patients du Québec et des autres provinces, mais également d'ailleurs » souligne le Dr Denis Roy, cardiologue et président-directeur général de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

L'Institut de cardiologie de Montréal, chef de file mondial dans le traitement des cardiopathies congénitales adultes

Il y a quelques décennies, la plupart des enfants présentant des formes graves de cardiopathies congénitales mouraient pendant l'enfance; toutefois, aujourd'hui, plus de 90 % survivent jusqu'à l'âge adulte, ce qui entraîne une hausse rapide de la population de patients présentant des cardiopathies congénitales. Grâce à cette nouvelle plateforme de navigation magnétique robotique, combinée à l'expertise de son équipe médicale, l'institut de Cardiologie de Montréal consolide sa position de chef de file mondial dans le traitement des cardiopathies congénitales adultes.

L'aménagement de cette salle hautement sophistiquée qui nous permet d'offrir des soins de pointe a été rendu possible grâce à la Fondation canadienne pour l'innovation, St-Jude Medical, Fondation De La Famille Dalfen et à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954 par le docteur Paul David, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il fait partie du grand réseau d'excellence en santé formé de l'Université de Montréal et de ses établissements affiliés. L'Institut de Cardiologie de Montréal se classe premier au Canada parmi les hôpitaux de recherche en ce qui a trait à l'intensité de la recherche et au financement par chercheur, selon Research Infosource.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a pour mission de recueillir et d'administrer des fonds afin de soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et de l'appuyer dans son combat contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Depuis sa création en 1977, la Fondation a octroyé près de 218 millions de dollars à l'Institut de Cardiologie de Montréal.

