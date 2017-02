Utilisez votre mobile Vidéotron en voyage comme à la maison!







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Vidéotron, toujours à l'affût des besoins évolutifs de ses clients, offre une nouvelle solution pour éviter des frais surprise en itinérance. En effet, les globetrotteurs pourront partir la tête légère grâce à l'Option voyageur 24 h, qui leur permet de profiter de leur forfait mobile à destination comme à la maison. Cette option leur est offerte à un tarif journalier fixe de 6 $/jour aux États-Unis et de 10 $/jour dans plus de 100 autres pays du monde. L'Option voyageur 24 h arrive juste à temps pour bien profiter de la semaine de relâche à l'étranger!

En plus de connaître précisément le coût de leur utilisation mobile à l'extérieur du pays, les voyageurs pourront également suivre leur consommation de données en temps réel grâce à l'application mobile Espace Client+. Voilà ce qu'on appelle partir l'esprit tranquille!

Le summum de la tranquillité d'esprit

Le Programme de protection d'appareils mobiles constitue le complément idéal à l'Option voyageur 24 h pour passer des vacances sans l'ombre d'un tracas. Le Programme de protection va au-delà des garanties normalement offertes sur les appareils mobiles en couvrant les dommages accidentels, dont les dommages liquides.*

Pour plus de détails sur ces deux produits, rendez-vous sur videotron.com/residentiel/mobile

* Certaines conditions s'appliquent

À propos de Vidéotron

Vidéotron ( www.videotron.com ), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2016, Vidéotron comptait 1 695 700 clients à son service de télédistribution, dont 1 570 800 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 596 100 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2016. À cette date, Vidéotron avait activé 867 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 265 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une onzième année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.

