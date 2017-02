Marketing Werks annonce son expansion au Canada avec l'ouverture de son bureau de Toronto







CHICAGO, 15 février 2017 /CNW/ -- Marketing Werks annonce aujourd'hui son expansion au Canada avec l'ouverture de son bureau de Toronto. C'est par cette nouvelle empreinte que l'agence Chicagoaine fondée il y a trente ans se positionne sur le marché international, une première pour elle. Marketing Werks -- une société CROSSMARK -- offre une gamme complète de solutions marketing intégrées, y compris des campagnes expérientielles, des activations de commandite, des boutiques éphémères, des tournées mobiles, de l'échantillonnage interactif, multiculturels, numériques, sociales, relations publiques ainsi que l'analyse multicanal.

Cette présence accrue en Amérique du Nord permet à Marketing Werks de fournir des services personnalisés d'envergure pouvant répondre aux besoins uniques des consommateurs Canadiens. Cette personnalisation permettra d'orienter la mise en oeuvre de stratégies d'engagement fructueuses pouvant cibler et atteindre efficacement les consommateurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin. Cela donne aussi à l'agence la possibilité d'offrir une programmation sans faille et plus solide à l'ensemble des marques de son portefeuille mondial.

« Nous sommes extrêmement fiers et ravis d'annoncer notre expansion au Canada », déclare Holly Meloy, Vice-Présidente Directrice, Directrice Générale, Marketing Werks Amérique du Nord. « Il y a une demande grandissante pour une solution pouvant atteindre à la fois le consommateur et l'ensemble des consommateurs. En introduisant notre expertise expérientielle sur le marché canadien, nous sommes en bonne posture pour être le partenaire stratégique du client pour les marques souhaitant atteindre les consommateurs canadiens et américains. »

Une vétérane du marketing, Kathy Skube, a été nommée Vice-Présidente, Directrice Générale de Marketing Werks Canada et elle dirigera le bureau de Toronto. Elle a plus de 20 ans d'expérience pluri-disciplinaire au sein de sociétés de première importance du secteur des biens de consommation emballés (Gillette, Procter & Gamble, Kimberly-Clark) et de vastes commerçants de détail, ainsi qu'à titre de consultante. Elle a aussi occupé divers postes en vente, en gestion de compte, en gestion sur le terrain, en développement des affaires, en stratégie de vente au détail, en planification, en analyse, en communication, en marketing de marque, en marketing de consommation et en opérations commerciales.

Kathy est reconnue pour sa capacité à établir des liens professionnels solides, à mettre en place des procédures opérationnelles, à aligner les activités marketing et les priorités de la société, à développer des événements de grande envergure et à diriger des programmes de la stratégie à l'exécution.

« C'est un honneur d'intégrer la famille de Marketing Werks et de superviser l'ouverture du bureau canadien », souligne Kathy Skube, Vice-Présidente, Directrice Générale de Marketing Werks Canada. « J'ai très hâte de faire croître la marque Marketing Werks et de fournir des solutions complètes qui appuient les événements de soutien aux consommateurs de notre clientèle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin. »

Le bureau de Marketing Werks Canada est situé au 5580, Explorer Drive, bureau 300, Mississauga, ON L4W 4YI. Pour plus d'information, veuillez visiter www.MarketingWerks.com

À propos de Marketing Werks

Fondée en 1987, Marketing Werks offre une gamme complète de solutions marketing intégrées, y compris des campagnes expérientielles, des activations de commandite, des boutiques éphémères, des tournées mobiles, de l'échantillonnage interactif, multiculturels, numériques, sociales, relations publiques ainsi que l'analyse multicanal. Notre clientèle est issue des télécommunications, des soins de santé, des biens de consommation emballés, des services militaires, des produits électroniques, du sport et du divertissement. Notre société mère, CROSSMARK, est une firme de vente et de marketing de premier plan qui nous fournit un accès inégalé aux données des consommateurs et à la connectivité de détail. Nos campagnes créent l'engouement auprès des consommateurs, améliorent la notoriété des marques et génèrent un rendement, alors que nos programmes se fondent sur des connaissances stratégiques pour dégager ensuite de nouvelles constatations.

À propos de CROSSMARK

CROSSMARK est une société de premier plan dans la prestation des services de vente et de marketing offrant des solutions de croissance à l'intention des fournisseurs et détaillants de produits de consommation de marque. Depuis plus de 100 ans, CROSSMARK aide les marques les plus puissantes du monde à atteindre leurs objectifs commerciaux dans les principales catégories du commerce. Ses domaines d'expertise regroupent les ventes au siège social, le marchandisage au détail, les solutions pour détaillants, l'engagement du consommateur et de la clientèle, les événements en magasin, le marketing expérientiel et au point de vente, la collecte de données en magasin, le renseignement sur le terrain ainsi que les constatations et les analyses. Pour obtenir plus d'information, visitez www.crossmark.com.

CROSSMARK est majoritairement détenue par Warburg Pincus, une société mondiale de financement par capitaux propres qui se concentre sur l'investissement de croissance.

