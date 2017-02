Le gouvernement du Canada investit dans les technologies durables de la prochaine génération







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 15 fév. 2017) - Il est essentiel pour le Canada de réunir certaines des personnes les plus brillantes des universités, du secteur privé et d'autres organisations afin d'élaborer des solutions novatrices qui l'aideront à relever ses plus grands défis. L'expertise combinée de ces personnes mène à la création de technologies et d'applications nouvelles, ainsi qu'à de bons emplois pour la classe moyenne à l'appui de celles-ci. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer des partenariats en recherche scientifique axés sur les enjeux importants pour l'économie, la société et l'environnement du Canada.

Afin de témoigner de cet engagement, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a annoncé aujourd'hui un nouveau financement de 50 014 110 $ accordé à 94 projets par l'entremise du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Les subventions de partenariat stratégique appuient les collaborations entre le milieu de la recherche, le secteur privé et des organisations gouvernementales. Les projets financés aujourd'hui s'attaquent aux défis dans les domaines de l'environnement et de l'agriculture, des technologies de l'information et des communications, des ressources naturelles et de l'énergie et de la fabrication de pointe.

La ministre Duncan a fait l'annonce d'aujourd'hui à l'Université d'Ottawa, où la somme de 2 367 328 $ sera affectée à quatre projets. Un de ces projets est dirigé par Karin Hinzer qui travaille avec Azastra Opto. Ce projet sera axé sur l'amélioration de la capacité de transmettre de l'information par lien optique plutôt que par le traditionnel fil de cuivre. Les résultats de ces travaux pourraient grandement améliorer nos capacités de transmettre une grande quantité de données et de se connecter sans fil à des objets de la vie courante.

En appuyant ces collaborations, le gouvernement du Canada affirme son engagement à établir une économie novatrice et un environnement plus sain, ainsi qu'à assurer la croissance de la classe moyenne du Canada.

Citations

« Il est essentiel d'établir des liens entre les scientifiques et les ingénieurs du Canada et les entreprises et les organisations gouvernementales pour créer de nouveaux emplois et favoriser une croissance durable qui appuient une société saine et novatrice. L'appui du gouvernement envers ce type de partenariat renforce le talent dans des domaines de recherche clés où le Canada peut être un chef de file tout en étant axé sur les enjeux sociaux et économiques fondamentaux qui apporteront des avantages à tous les Canadiens et contribueront à renforcer la classe moyenne. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Le CRSNG investit considérablement dans des programmes exceptionnels qui établissent de solides liens entre les meilleurs chercheurs du Canada, le secteur privé et le secteur public. Nous sommes fiers d'appuyer ces partenariats dans le cadre desquels sont menés d'importants travaux de recherche axés sur des défis qui renforcent la politique publique tout en répondant aux besoins du secteur privé. »

- Bettina Hamelin, vice-présidente, Direction des partenariats de recherche, CRSNG

« L'annonce d'aujourd'hui par Kirsty Duncan, la ministre des Sciences, réaffirme l'engagement du gouvernement fédéral envers la recherche, l'innovation et la formation, qui sont trois piliers essentiels d'une économie moderne. Au nom de tous nos chercheurs, j'aimerais vous remercier de votre appui soutenu à la recherche de pointe que vous rendez possible grâce à ces subventions. »

- Mona Nemer, vice-rectrice à la recherche, Université d'Ottawa

« La subvention de partenariat stratégique du CRSNG me permet de saisir de nouvelles possibilités de recherche très importantes qui changeront fondamentalement la manière dont nous nous procurons et nous transmettons l'énergie et les données. Ces nouvelles données et ces nouveaux réseaux électriques contribueront au développement de l'Internet des objets et de nouveaux environnements intelligents qui amélioreront la qualité de vie de la population. »

- Karin Hinzer, fondatrice de SUNLAB, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les nanostructures photoniques et les dispositifs intégrés et professeure agrégée à l'École de science informatique et de génie électrique de l'Université d'Ottawa

Les faits en bref

Les 94 projets de recherche seront appuyés pour les trois prochaines années. En tenant compte uniquement des quatre projets menés à l'Université d'Ottawa, 32 étudiants acquerront des compétences et de la formation pratiques des leaders en recherche du Canada.

Le montant moyen du financement par projet est de 532 065 $.

Le CRSNG effectue des évaluations approfondies afin de veiller à ce que ces projets demeurent pertinents pour le Canada.

Le vaste réseau de pairs évaluateurs se réunit une fois par année afin de déterminer les candidats retenus dans le cadre de chaque concours.

Au sujet du CRSNG

Chaque année, le CRSNG investit plus d'un milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs, chercheurs de calibre mondial, font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les entreprises des découvertes et des découvreurs. Les partenariats que le CRSNG permet d'établir entre les chercheurs et les entreprises contribuent à orienter la R et D, à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché et à réduire les risques associés au développement de technologies à fort potentiel.

Le CRSNG offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

