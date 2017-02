TELUS étend ses activités sans fil au Manitoba







VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 15 fév. 2017) - (TSX:T)(NYSE:TU) - Suite à l'annonce de l'obtention des autorisations réglementaires pour l'acquisition de MTS par BCE, TELUS et Bell passent à l'offensive dans le cadre de leur accord consistant à assigner près d'un quart des abonnés aux services sans fil postpayés de MTS à TELUS et à faire assumer par TELUS l'exploitation de 13 points de vente pour environ 300 millions de dollars, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des ajustements finaux. Même si la clôture de la transaction est prévue pour le 1er avril 2017 ou aux alentours de cette date, les abonnés seront activement transférés de façon conviviale sur plusieurs mois.

À la suite d'un accord de partage de réseau plus large conclu entre TELUS et Bell, les clients des deux sociétés profiteront d'une couverture fiable et de haute qualité dans les toutes les régions rurales du Manitoba. Par ailleurs, TELUS investira dans la technologie et l'infrastructure mobile dans la grande région de Winnipeg et de Brandon afin améliorer encore davantage la fiabilité, la vitesse, la fonctionnalité et la portée de son réseau 4G LTE déjà parmi les premiers au monde.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 12,8 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions clients, dont 8,6 millions d'abonnés des services sans fil, 1,7 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et plus de 1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement en plus d'être le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada.

Fidèles à leur philosophie communautaire «?Nous donnons où nous vivons?», TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus d'un million de journées de de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les douze comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars en appui à 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable au monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés concernant des événements futurs et des projets d'avenir chez TELUS (la « Société ») de nature prospective. Par leur nature même, ces énoncés prospectifs exigent de la Société qu'elle génère des hypothèses et formule des prévisions, et sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque important que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse font état des prévisions de la Société à la date du présent communiqué et, de ce fait, pourraient subir des modifications après cette date. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des prévisions et hypothèses exprimées dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, le présent communiqué de presse est assujetti à la limitation de responsabilité et est donné sous réserve des hypothèses, des qualifications et des facteurs de risque mentionnés dans l'analyse par la direction des activités opérationnelles de 2016, ainsi que dans les autres documents d'information publiés par TELUS et les documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Sauf exigence légale, TELUS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

