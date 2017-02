GENIVI Alliance et Open Connectivity Foundation collaborent sur des normes ouvertes sur la connectivité des véhicules







Les deux organisations envisagent une approche standardisée pour que les véhicules connectés interagissent avec les nouvelles technologies intelligentes dans les maisons et environs, dans le monde entier

SAN RAMON, Californie et BEAVERTON, Oregon, le 15 février 2017 /PRNewswire/ -- The GENIVI Alliance, une communauté développant des logiciels libres et des normes pour les véhicules connectés et l'Open Connectivity Foundation (OCF), un important organisme de normalisation pour l'Internet des objets (IdO), ont annoncé aujourd'hui un accord de liaison. En vertu de cet accord, les deux organisations co-développeront des normes ouvertes pour la connectivité des véhicules et l'échange des données des véhicules, et notamment un modèle unifié pour la découverte sécurisée et l'échange des informations entre les maisons intelligentes, les véhicules connectés et d'autres dispositifs de l'IdO. L'effort commun relèvera également les défis en matière de sécurité de bout en bout et servira de base pour un nombre croissant de solutions V2X (Vehicle-to-everything - Véhicule vers tout), offrant de nouvelles possibilités à travers de multiples marchés verticaux.

GENIVI et l'OCF collaboreront également étroitement avec le W3C Automotive Working Group, qui développe une spécification d'API pour l'Open Web Platform afin de montrer les données des véhicules aux développeurs d'applications Web.

Lors du CES 2017, les deux organisations ont fait la démonstration d'une passerelle de maison intelligente dotée d'une connectivité « véhicule à maison intelligente » utilisant les technologies Remote Vehicle Interaction (RVI), Vehicle Signal Specification (VSS) de GENIVI et loTivity de l'OCF. La démonstration, bien accueillie, a présenté deux approches visionnaires sur la façon dont les véhicules connectés peuvent interagir avec l'IdO et les maisons intelligentes.

« L'OCF croit aux partenariats technologiques qui contribueront à véhiculer notre vision qui consiste à assurer une interopérabilité sécurisée pour les consommateurs et entreprises, à travers plusieurs marchés verticaux de l'industrie », a déclaré Joonho Park, directeur exécutif de l'OCF. « Nous sommes ravis de l'annonce d'aujourd'hui qui nous aide à nous appuyer sur notre dynamique pour livrer des spécifications et des composants libres qui profiteront à l'écosystème de l'IdO dans son ensemble. Nous avons collaboré pendant un an de manière productive avec GENIVI pour déboucher sur des contributions ouvertes à des projets clés de l'IdO et des démonstrations technologiques lors du CES 2017 qui ont été particulièrement bien accueillies par les personnes présentes. »

À propos de GENIVI Alliance

La GENIVI Alliance est une alliance à but non lucratif axée sur le développement d'une plateforme ouverte d'infodivertissement à bord du véhicule (IVI) et de connectivité pour l'industrie du transport. L'alliance apporte une communauté de réseautage mondiale de plus de 140 sociétés à ses membres, qui réunit des acteurs dans le domaine des véhicules connectés et des développeurs d'envergure mondiale dans un environnement collaboratif, aboutissant à un logiciel médiateur à code ouvert gratuit. Le siège social de GENIVI est situé à San Ramon, en Californie.

À propos de l'Open Connectivity Foundation

Les milliards de dispositifs connectés (périphériques, téléphones, ordinateurs et capteurs) devraient pouvoir communiquer les uns avec les autres indépendamment du fabricant, du système d'exploitation, du chipset ou du transport physique. L'Open Connectivity Foundation (OCF) a créé une spécification et parraine un projet à source ouverte à cette fin. L'OCF révèle la formidable opportunité du marché de l'IdO, accélère l'innovation de l'industrie et aide les développeurs et les entreprises à créer des solutions correspondant à une spécification ouverte unique. L'OCF contribue à assurer une interopérabilité sécurisée pour les consommateurs, les entreprises et l'industrie. L'AllSeen Alliance opère désormais sous l'Open Connectivity Foundation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.openconnectivity.org.

