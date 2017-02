Déclaration - Les consommateurs du Manitoba auront plus de choix à la suite de l'approbation de la transaction entre Bell et MTS







OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a fait la déclaration suivante aujourd'hui concernant l'acquisition de Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) par BCE Inc. (Bell) :

« Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant qui veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur, a annoncé la conclusion d'un accord permettant à Bell d'aller de l'avant avec l'acquisition de MTS.

« Dans le cadre de cette transaction, mon ministère a approuvé le transfert de licences de spectre de MTS à Bell et à Xplornet Communications Inc. Bell s'est engagé à dépenser 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans le développement de réseaux à large bande filaires et de réseaux à large bande sans fil au Manitoba.

« De son côté, Xplornet a annoncé qu'il offrirait des services mobiles sans fil pour la première fois.

« Le gouvernement du Canada préconise une concurrence plus forte, qui est garante de plus de choix à des prix plus abordables pour les consommateurs. L'une des priorités du gouvernement est de protéger les Canadiens de la classe moyenne contre la hausse des factures de téléphonie cellulaire. Une concurrence accrue sur le marché sera un facteur clé à cet égard.

« La concurrence mène à l'aménagement de réseaux de meilleure qualité et permet aux consommateurs d'en obtenir plus pour l'argent qu'ils dépensent en services de télécommunications.

« L'acquisition de MTS par Bell et l'expansion d'Xplornet dans le marché du Manitoba mèneront à une plus grande concurrence, qui se traduira par plus de choix et par des prix concurrentiels pour l'ensemble des citoyens de la province.

« Les Manitobains peuvent s'attendre à un meilleur accès aux technologies et aux services les plus récents, et donc à des réseaux améliorés et plus rapides dans l'ensemble de la province. »

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 08:44 et diffusé par :