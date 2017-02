Invitation média - Essai exclusif d'activités - Journée d'hiver Sépaq







QUÉBEC, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - En prévision de la Journée d'hiver Sépaq du samedi 18 février prochain, les représentants des médias sont invités à faire l'essai d'activités de la programmation spéciale ce jeudi 16 février dans 4 parcs nationaux du réseau. Le personnel de la Sépaq sera disponible pour accompagner les médias, pour fournir l'équipement et pour donner des entrevues individuelles.

Aide-mémoire



Quoi : Essai d'activités pour les médias et prise d'images



Quand : Le jeudi 16 février 2017



Comment : Sur réservation pour les parcs nationaux du Mont-Tremblant, du Mont-Mégantic et du Bic

Parc national Activité média Point d'accueil Mont-Tremblant Sur réservation : Transport au belvédère de la roche : vue

exceptionnelle du massif et du lac Monroe

Raquette et chocolat chaud au sommet

Départ à 9 h 30, 11 h et 13 h Centre de découverte À 10,5 km de l'entrée du

secteur de la Diable Lac supérieur Mont-Mégantic Sur réservation : Transport au sommet du Mont-Mégantic :

panorama exceptionnel avec vue sur

l'observatoire

Raquette et chocolat chaud au sommet

Observation sécuritaire du soleil au

télescope (ciel dégagé)

Départs à 9 h 30, 11 h et 13 h Secteur de l'Observatoire 189, route du Parc Notre-Dame-des-Bois J0B 2E0 Oka En libre accès : Vélo à pneus surdimensionnés ( fatbike ) sur

la rive

Feu sur la terrasse et chocolat chaud

De 9 h 30 à 16 h Centre de services Le Littoral Accéder par l'entrée

principale du parc route 344 2020, chemin d'Oka Oka J0N 1E0 Bic Sur réservation : Transport au sommet à partir de la Pointe-

aux-Épinettes

Raquette, feu de camp et chocolat chaud

Départ à 9 h 30, 11 h et 13 h Bureau d'administration À 500 m du Centre de

services de la Rivière-du-Sud-Ouest 3382, route 132 Ouest Rimouski G0L 1B0

Rappelons que la Journée d'hiver Sépaq a lieu le samedi 18 février et offre l'accès, l'équipement et les activités gratuitement dans 13 parcs nationaux ainsi qu'au Camp Mercier et à Duchesnay. Au menu: concours de bonhomme de neige, contes, rallyes, randonnées découvertes guidées en raquette et en ski de fond, accès aux 7 centres de ski de fond et aux sentiers de raquette, prêt d'équipement pour une période d'essai, feu de camp, chocolat chaud et guimauves pour tous! Information: sepaq.com/hiver/journee .

