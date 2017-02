Hikvision va créer un centre de recherche et développement à Montréal et un institut de recherche dans la Silicon Valley







HANGZHOU, Chine, 15 février 2017 /PRNewswire/ -- Hikvision, le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance innovants et récompensés par des prix, a annoncé aujourd'hui que Hikvision a l'intention de fonder un centre de R & D à Montréal, au Canada et un institut de recherche dans la Silicon Valley, en Californie.

« Ces deux investissements importants soulignent la stratégie de mondialisation en termes de R & D de Hikvision et son engagement à apporter des produits technologiques innovants et de pointe, adaptés aux besoins de ses partenaires et de ses clients dans le monde entier », a déclaré Yangzhong Hu, PDG de Hikvision.

Le centre de R & D de Hikvision à Montréal, dont l'ouverture est prévue en 2017, sera axé sur le développement de l'ingénierie. L'institut de recherche de Hikvision dans la Silicon Valley se centrera sur la vaste recherche technologique.

Montréal est un emplacement idéal pour le nouveau centre de R & D en raison de son excellente pépinière de talents et de son environnement favorable aux entreprises. De même, le centre high-tech de la Silicon Valley est l'emplacement logique pour l'institut de recherche de Hikvision.

Basée à Hangzhou, en Chine, Hikvision emploie plus de 8 000 ingénieurs de R & D, soit l'un des plus grands effectifs dans le secteur de la vidéosurveillance, et elle consacre environ 7 pour cent de son chiffre d'affaires à la R & D. Le centre de R & D et l'institut de recherche en Amérique du Nord seront les premiers implantés en dehors de la Chine. Cette étape « fait partie de la stratégie mondiale de Hikvision visant à améliorer son soutien et ses services à l'échelle locale dans les régions situées en dehors de la Chine », a déclaré M. Hu.

À propos de Hikvision

Hikvision est le premier fournisseur mondial de solutions de vidéosurveillance. Employant les meilleurs professionnels du secteur en termes de recherche et développement, Hikvision s'appuie sur ses installations de fabrication de pointe pour concevoir et développer des produits innovants de CCTV et de vidéosurveillance qui répondent à tous les besoins de sécurité. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web de Hikvision en cliquant sur www.hikvision.com.

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 09:00 et diffusé par :