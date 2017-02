Invitation à la presse - Verdun se mobilise pour la réussite éducative







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ -

Date : Le jeudi 16 février à 8 h 00



Lieu : Salle du Conseil d'arrondissement de Verdun

4555, rue de Verdun, Montréal



Objet : Annonce importante pour la persévérance scolaire à Verdun



Qui : M. Jean-François Parenteau, maire de Verdun

Mme Patricia Bossy, présidente de la Concertation en développement social de Verdun

Mme Andrée Mayer-Périard, directrice générale du Réseau réussite Montréal

Mme Erika Duchesne, conseillère de ville de Rosemont et responsable de la Politique montréalaise de l'enfant

L'arrondissement de Verdun, en collaboration avec la Concertation en développement social de Verdun (CDSV), le Réseau réussite Montréal (RRM), les Commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et Lester B. Pearson (LBPSB) et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal, invite les représentants de la presse à assister, demain matin, à une annonce importante pour la persévérance scolaire à Verdun.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

