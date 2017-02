AccuTec Blades lance un nouveau site web







Le site dynamique propose une fonctionnalité de recherche de produits en ligne et un contenu amélioré.

VERONA, Virginie, 15 févier 2017 /PRNewswire/ -- AccuTec Blades, chef de file dans le domaine de la technologie des lames de précision, a dévoilé aujourd'hui son nouveau site web, atblades.com. Un design plus dynamique et attrayant, une expérience client plus stimulante et des capacités de recherche améliorées permettant de naviguer parmi les lames spécialisées et les produits à lames figurent parmi ses caractéristiques principales.

AccuTec est au service des fabricants et des distributeurs d'équipement médical, de transformation des aliments, d'installation de revêtements de sol, de fabrication de fibres, de traitement du verre et du verre destiné au marché automobile et compte au sein de son portefeuille des marques emblématiques telles que Personna®, GEM by Personna® et American Line® qui sont hautement appréciées des marchés spécialisés, médicaux et industriels ainsi que du secteur du commerce de détail.

« Notre nouveau site souligne notre engagement pour la fourniture de solutions à lames et offre à nos clients un meilleur accès à l'information dont ils ont besoin pour prendre des décisions d'achat éclairées », a déclaré Rick Gagliano, président-directeur général d'AccuTec.

L'optimisation de la fonctionnalité de recherche du site, son design contemporain et son interface adaptative permettent aux utilisateurs de localiser facilement les produits au sein du catalogue en ligne et d'en apprendre davantage sur la riche histoire de l'entreprise.

« Depuis plus de 140 ans, AccuTec incarne l'esprit d'entreprise et d'invention de l'Amérique », a déclaré Larry Baab, vice-président des ventes et du marketing. « Ce nouveau site est l'une des nombreuses nouvelles initiatives qu'AccuTec met en oeuvre activement pour mettre en valeur les marques, la qualité et la performance de nos produits. »

Le nouveau design du site marque une étape dans le programme de sensibilisation numérique de 2017.

À propos d'AccuTec Blades, Inc. ®

AccuTec Blades est reconnu comme un chef de file dans le domaine des solutions à lames et des lames pour la chirurgie, l'histologie, la transformation des aliments, la fabrication de fibres, le traitement du verre, l'installation de revêtements de sol et le bricolage. AccuTec conçoit et fabrique également des lames de précision dans le cadre de partenariats mondiaux avec des fabricants et des distributeurs d'équipements de traitement des matériaux. AccuTec a son siège social à Verona, en Virginie. Ses sites de fabrication comprennent Verona en Virginie et Obregon au Mexique. Pour en savoir plus, consultez le site atblades.com.

Contact : Randy Brogan

Randy.Brogan@atblades.com

+1 540.245.2256

