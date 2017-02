Hikvision planifie d'établir un Centre de recherche et de développement à Montréal ainsi qu'un Institut de recherche dans la Silicon Valley







Ceci représentera des investissements qui soulignent l'engagement de Hikvision auprès de ses partenaires intégrateurs nord-américains afin de renforcer la présence de la compagnie sur le marché des entreprises

CITY OF INDUSTRY, Californie, le 15 février 2017 /CNW/ - Hikvision USA Inc. et Hikvision Canada Inc., chefs de file nord-américains reconnus pour leurs solutions et produits novateurs de surveillance vidéo, ont annoncé aujourd'hui que Hikvision planifie d'établir un Centre de recherche et de développement à Montréal ainsi qu'un Institut de recherche dans la Silicon Valley en Californie.

« Ces deux investissements majeurs soulignent la stratégie de R & D de « glocalisation » (globale tout en pensant locale) de Hikvision, et notre engagement d'offrir des produits novateurs à la fine pointe de la technologie, adaptés aux besoins de nos partenaires et nos clients partout dans le monde, » M. Yangzhong Hu, PDG de Hikvision a souligné.

Prévu pour 2017, le Centre de recherche et de développement Hikvision à Montréal sera axé sur le développement d'ingénierie. L'Institut de recherche Hikvision dans la Silicon Valley se concentrera en général sur la recherche technologique.

M. Jeffrey He, Président de Hikvision USA Inc. et Hikvision Canada Inc., considère Montréal comme « l'emplacement idéal pour le nouveau Centre de recherche et de développement, » louant la ville pour « sa multitude de talents et son environnement favorable aux affaires. » Le siège social de Hikvision Canada est aussi localisé à Montréal. De même, M. He a souligné que la technopole de Silicon Valley est l'emplacement logique pour l'Institut de recherche Hikvision.

Hikvision est bien établi dans le marché des PME en Amérique du Nord. Ces deux dernières années, la compagnie s'est concentré sur l'expansion du marché des entreprises, mettant en place une équipe nationale, avec du personnel compétent en génie, en technologie, et en soutien commercial, à travers plusieurs régions des États-Unis et du Canada.



« La nouvelle équipe de R & D augmentera les services prodigués par l'équipe nationale de solutions d'entreprises, » Eagle Ying, Directeur de la technologie chez Hikvision USA Inc. a dit. « Hikvision reconnaît que les exigences de solutions diffèrent de région en région. La nouvelle équipe de R & D Hikvision se consacrera à promouvoir l'innovation de Hikvision à l'échelle mondiale. »

Siégeant à Hangzhou, en Chine, Hikvision compte plus de 8,000 ingénieurs de R & D, une des plus grandes dans l'industrie de la surveillance vidéo, et alloue environ 7 à 8 pour cent de ses revenus pour la recherche et le développement. Le Centre de R & D nord-américain et l'Institut de recherche seront les premiers implantés en dehors de la Chine.



Hikvision exposera ses solutions de sécurité conçues pour les entreprises à « ISC West », kiosque 18037, à Las Vegas, du 5 au 7 avril 2017.

À propos de Hikvision

Hikvision est le plus grand fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance. Composé de la plus grande équipe de recherche et de développement, Hikvision est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication d'une gamme complète de caméras standard et haute définition, incluant une variété de caméras IP, caméras analogiques et des caméras à la fine pointe des dernières technologies analogiques HD. La société propose une importante gamme de produits qui s'étend aux serveurs de vidéos numériques, des DVRs autonomes et hybrides, des NVRs, ainsi que d'autres composants des systèmes de sécurité sophistiqués pour usages intérieurs et extérieurs.

