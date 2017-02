Xplornet lance un nouveau service sans fil mobile au Manitoba







WOODSTOCK, NB, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Un nouveau concurrent pénètre dans le marché des services mobiles au Manitoba. Xplornet Communications inc., un des principaux fournisseurs de services à large bande au Canada, a annoncé aujourd'hui son intention d'entrer dans le secteur des services sans fil mobiles au Manitoba. Xplornet mettra à profit son expérience pancanadienne dans la prestation de services sans fil à large bande rapides et abordables pour lancer un nouveau service mobile, offrant ainsi davantage de choix à tous les Manitobains.

Xplornet vise à créer une infrastructure de télécommunications de pointe à l'échelle du Manitoba en se servant de la dernière technologie de l'évolution à long terme (LTE), et ce, en vue d'offrir des services à large bande tant fixes que mobiles. Ce nouveau réseau novateur sera conçu pour permettre aux consommateurs manitobains de se connecter à ce qui leur tient à coeur soit à la maison, soit en déplacement, en utilisant des appareils mobiles dernier cri. L'expansion du réseau tirera parti des réalisations de Xplornet en matière de déploiement d'infrastructures sans fil à large bande, réalisations qui se poursuivent depuis plus de dix ans.

« Cette percée dans nos activités constitue un important jalon dans la mission que s'est donnée Xplornet de connecter les Canadiens, peu importe leur emplacement, au moyen de services sans fil rapides et abordables », a déclaré Allison Lenehan, président et chef de la direction chez Xplornet. « Nous croyons qu'il existe une possibilité d'offrir des services plus avantageux aux consommateurs du Manitoba. Nous sommes impatients de présenter, dans les mois à venir, notre entreprise Xplornet aux nouveaux clients de services mobiles tout en misant sur notre tradition bien établie au Manitoba ».

L'annonce d'aujourd'hui a lieu en parallèle avec l'approbation par les autorités réglementaires, y compris le Bureau de la concurrence et le gouvernement du Canada, de l'acquisition de Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) par BCE Inc. (Bell). Pour augmenter et soutenir ses activités relatives à ses services à large bande fixes et mobiles au Manitoba, Xplornet fera l'acquisition supplémentaire de 30 MHz de spectre et bénéficiera de ressources précieuses, notamment certaines infrastructures sans fil, six établissements de vente au détail et l'accès aux services d'itinérance sur le réseau de Bell Mobility. De plus, Xplornet accueillera 24 700 nouveaux clients de services mobiles provenant de Bell MTS lorsqu'elle lancera ses services sans fil mobiles au Manitoba dans les prochains mois.

Xplornet achèvera ses plans sous peu et fera de nouvelles annonces en ce qui a trait au lancement du service prévu dans un proche avenir.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est un des plus importants fournisseurs canadiens de services à large bande. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail, à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux sans fil et satellite uniques qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à coeur. Pour en savoir plus, visitez www.xplornet.com.

