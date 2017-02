Le Groupe TMX annonce la vente d'Atrium







TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui avoir vendu le fournisseur de services d'infrastructure sans fil et extranet connu sous le nom de TMX Atrium à Intercontinental Exchange (ICE).

La décision de procéder à cette transaction s'inscrit dans la stratégie que poursuit TMX afin de rationaliser sa structure organisationnelle et de connaître une croissance rentable à long terme. Au terme de la transaction, TMX Atrium fera partie d'ICE Data Services, un fournisseur de solutions de données de marché de premier ordre à l'échelle mondiale.

« La vente de TMX Atrium est le résultat d'un virage qui fait passer notre orientation stratégique sur le marché de la fourniture de services d'infrastructure à la fourniture de solutions d'analyse reposant sur la propriété intellectuelle qui guident les décisions de placement des clients, indique Eric Sinclair, président de TMX Perspectives sur le marché et chef des services d'information boursière. Dans l'avenir, les clients d'Atrium profiteront de la portée mondiale étendue du réseau unifié d'Atrium et de la Secure Financial Transactions Infrastructure (SFTI). »

Les modalités de l'entente n'ont pas été annoncées. La transaction devrait être conclue d'ici 90 jours, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires.

La société Marlin & Associates a agi à titre de conseillère stratégique et financière exclusive pour TMX relativement à la transaction.

