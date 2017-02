Bell a reçu les approbations réglementaires définitives d'ISDE et du Bureau de la concurrence pour l'acquisition de MTS et la transaction devrait être conclue le 17 mars







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) et Manitoba Telecom Services inc. (MTS) (TSX: MBT) ont salué aujourd'hui l'approbation par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et le Bureau de la concurrence de la transaction de 3,9 milliards $ pour l'acquisition de MTS par Bell. Bell dispose maintenant de toutes les approbations réglementaires nécessaires pour conclure la transaction et pour lancer Bell MTS le 17 mars 2017.

« Bell MTS sera en mesure d'offrir aux Manitobains les meilleurs réseaux large bande et des innovations de service sans précédent, ainsi que plus de concurrence, de choix et de valeur pour les services de communications dans l'ensemble de la province. En plus de notre investissement pour le déploiement de nos services Fibe et de nos services mobiles LTE au Manitoba, Bell MTS annonce aujourd'hui le maintien des prix des forfaits de services sans fil de MTS pendant au moins 12 mois après la conclusion de l'acquisition », a déclaré George Cope, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada.

Bell MTS prévoit investir 1 milliard $ au cours des cinq prochaines années pour améliorer les réseaux et les services large bande au Manitoba, ce qui inclut le déploiement du service Internet Fibe Gigabit, qui permettra de proposer des vitesses d'accès jusqu'à 20 fois supérieures à celles actuellement offertes, ainsi que le réseau sans fil LTE primé de Bell et Télé Fibe, le meilleur service de télévision au pays selon les consommateurs canadiens.

Détails des approbations réglementaires

Bell et MTS ont collaboré étroitement avec les organismes de réglementation fédéraux pour obtenir les approbations nécessaires. Dans le cadre d'un contrat avec clause de consentement conclu avec le Bureau de la concurrence et déposé auprès du Tribunal de la concurrence, Bell et MTS ont convenu de transférer à Xplornet Communications inc. un total de 40 MHz de spectre sans fil de 700 MHz, AWS-1, et de 2?500 MHz détenus par MTS, avec l'approbation d'ISDE; 24?700 clients des services sans fil une fois que Xplornet aura lancé ses services sans fil; ainsi que cinq points de vente au détail à Winnipeg et un autre à Brandon. Xplornet recevra de Bell MTS un accès de transition au réseau dans les zones urbaines du Manitoba pendant trois ans, de même que d'autres avantages opérationnels pendant que Xplornet construira son propre réseau sans fil au Manitoba. Les conditions financières de ces transactions ne seront pas divulguées.

En vertu d'une entente annoncée le 2 mai 2016 et maintenant approuvée par le Bureau de la concurrence, Bell se départira au profit de TELUS Corp. (TSX : T, NYSE : TU) d'environ un quart des abonnés des services postpayés de MTS, pour un produit total d'environ 300 millions $, sous réserve de rectifications finales, et de 13 points de vente au détail de MTS, lorsque la transaction Bell MTS aura été conclue.

Augmentation des synergies et avantages opérationnels de Bell MTS

Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit une augmentation d'environ 100 millions $ des synergies de coût annualisées résultant de l'intégration de MTS, soit le double des 50 millions $ annoncés le 2 mai 2016. Les économies additionnelles proviennent de la réduction des coûts liés à l'itinérance des services sans fil, au partage de réseau, au réacheminement de réseau et aux services de gros; de la hausse des revenus des services de gros; des économies d'échelle liées aux volumes d'achat de Bell; et d'autres gains d'efficacité opérationnelle.

« En offrant la possibilité de proposer à plus grande échelle nos services sans fil, télé et Internet large bande tout en augmentant nos synergies opérationnelles, l'intégration de MTS à Bell favorise la croissance de notre BAIIA ajusté consolidé et l'amélioration de notre marge sur les services sur fil, qui est déjà la meilleure du secteur. Cette transaction contribue immédiatement à notre flux de trésorerie et renforce par conséquent la stratégie gagnante d'investissement et d'innovation des services large bande de Bell. Elle s'inscrit également dans notre objectif de croissance soutenue du dividende pour nos actionnaires, a expliqué Glen LeBlanc, chef des affaires financières de BCE et de Bell Canada. Nous sommes impatients de mettre à jour les cibles d'orientation financière de BCE pour 2017, de manière à tenir compte des avantages de l'acquisition de MTS lors de la publication de nos résultats du premier trimestre le 26 avril. »

Bell ajoute environ 710?000 abonnés aux services sans fil, Internet et de télévision IP au Manitoba , ce qui équivaut à une hausse de 5 % du total de la clientèle des services large bande de Bell.

, ce qui équivaut à une hausse de 5 % du total de la clientèle des services large bande de Bell. Bell MTS devient ainsi le premier fournisseur de services sans fil au Manitoba , avec plus de 470?000 abonnés pro forma; les clients de Bell Mobilité et de Virgin Mobile bénéficient d'un accès complet au vaste réseau de MTS au Manitoba .

, avec plus de 470?000 abonnés pro forma; les clients de Bell Mobilité et de Virgin Mobile bénéficient d'un accès complet au vaste réseau de MTS au . Bell MTS exploitera en tout 69 points de vente au détail qui offriront des services sur fil et sans fil dans toute la province; les produits de MTS seront disponibles pour la première fois dans les points de vente de Bell, La Source, La cabine T sans fil, et Wave sans fil.

Nous desservirons une population additionnelle d'environ 1,28 million de personnes et 540?000 foyers au Manitoba , ce qui élargit la zone de couverture nationale du service sur fil de Bell à plus de 25 millions de Canadiens, soit 11,2 millions des 15,4 millions de foyers que compte le pays.

, ce qui élargit la zone de couverture nationale du service sur fil de Bell à plus de 25 millions de Canadiens, soit 11,2 millions des 15,4 millions de foyers que compte le pays. CraveTV, le service de vidéo en continu de Bell Média qui connaît une croissance rapide, sera offert aux abonnés des services de télévision et Internet de MTS.

Bell Marchés Affaires ajoute le centre de données de MTS à Winnipeg à son ensemble de 27 centres. Doté de la technologie la plus récente, ce centre viendra enrichir le plus vaste réseau d'hébergement de données au pays.

à son ensemble de 27 centres. Doté de la technologie la plus récente, ce centre viendra enrichir le plus vaste réseau d'hébergement de données au pays. Environ la moitié des 100 principaux clients de Bell Marchés Affaires exercent des activités au Manitoba , ce qui permet à Bell de leur offrir plus efficacement des services de communications et de connectivité d'affaires.

Bell et MTS ont déjà annoncé une vaste série de grands investissements dans les infrastructures au Manitoba, notamment pour le service Fibe Gigabit et le service mobile LTE-A destiné à l'« Innovation Alley » au centre-ville de Winnipeg, le déploiement des services large bande évolués dans la ville de Churchill, la couverture sans fil large bande le long de l'autoroute 75 dans le sud du Manitoba et l'expansion des réseaux mobile et sur fil large bande dans le nord de la province, y compris le long de l'autoroute 6 jusqu'à Thompson, à Flin Flon et dans cinq petites communautés autochtones.

Avant les approbations réglementaires définitives qui ont été annoncées aujourd'hui, la transaction a été appuyée massivement par les actionnaires de MTS au cours d'une réunion extraordinaire qui a eu lieu le 23 juin 2016 à Winnipeg, et a aussi été approuvée par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba le 29 juin. Le 20 décembre, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a approuvé le transfert à Bell de la licence d'entreprise de distribution de radiodiffusion dont MTS était titulaire. Dans le cadre des dispositions de clôture de la transaction, l'indemnité de rupture inversée payable par Bell à MTS dans certaines circonstances a été augmentée de 120 millions $ à 200 millions $.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'acquisition proposée par BCE inc. (« BCE ») de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Manitoba Telecom Services inc. (« MTS ») (la « transaction MTS »), la proposition de transfert à TELUS Corporation (« TELUS ») d'une certaine quantité de points de vente au détail et d'abonnés aux services sans fil postpayés de MTS (la « transaction TELUS »), la proposition de transfert de spectre sans fil, d'abonnés aux services sans fil et de points de vente au détail et la réception par Xplornet de certains avantages opérationnels (la transaction Xplornet et, avec la transaction MTS et la transaction TELUS, la « transaction proposée »), la date prévue pour la conclusion de la transaction MTS, les synergies de coût annualisées et les autres avantages qui devraient en découler, le déploiement de notre réseau et nos plans d'investissements au Manitoba, le maintien des tarifs actuels des forfaits de services sans fil de MTS pendant au moins 12 mois après la conclusion de la transaction, les perspectives, objectifs, priorités stratégiques et plans commerciaux, ainsi que toute autre déclaration qui n'est pas un fait avéré. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, plan, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, de nature tant générale que particulière, si bien que les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que les déclarations prospectives se concrétiseront et nous vous prions de ne pas vous fier sans réserve à celles-ci. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. À moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières ne l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs ni pour aucune autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses aux présentes afin de fournir de l'information au sujet des transactions proposées et de leurs répercussions attendues, y compris nos plans de déploiement du réseau et d'investissement au Manitoba. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

La réalisation et le moment des transactions proposées sont assujettis à certaines conditions de clôture, aux droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes. Par conséquent, rien ne peut garantir que les transactions proposées auront lieu, ni qu'elles auront lieu selon les modalités ou le calendrier envisagés par les parties. Les transactions proposées pourraient être modifiées, restructurées ou résiliées. De plus, rien ne garantit que les synergies et autres avantages que l'on s'attend à obtenir à la suite des transactions proposées, ainsi que nos plans d'investissement et de déploiement du réseau au Manitoba, seront réalisés. La nature et la valeur des investissements prévus au Manitoba sur cinq ans présument la conclusion de la transaction MTS ainsi que notre capacité à accéder aux sources de capitaux nécessaires ou à les générer. Il ne peut toutefois y avoir aucune assurance que la transaction MTS sera conclue ou que les sources de capitaux seront disponibles, avec comme résultat que nos investissements réels effectués au Manitoba durant ladite période pourraient différer sensiblement des attentes actuelles.

À propos de Bell

Plus grande entreprise de communications du Canada, Bell fournit aux consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements un ensemble complet et novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande par l'intermédiaire de Bell Canada et de Bell Aliant. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, visitez BCE.ca ou Bell.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, une journée nationale de conversation à propos de la santé mentale, et par un important financement par Bell des soins communautaires, de l'accès aux soins, de la recherche et des initiatives en milieu de travail. La Journée Bell Cause pour la cause 2017 a établi de nouveaux records avec un total de 131?705 010 messages de soutien, ce qui a fait croître le financement de Bell à l'égard de la santé mentale au Canada de 6?585?250,50 $, sans frais supplémentaires pour les participants. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

