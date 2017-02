Canadian Black Book décerne à Porsche le prix Marques de luxe et un prix pour trois de ses modèles pour 2017







Boxster, Panamera et Cayenne décrochent le prix « Meilleure valeur résiduelle » dans leur catégorie respective

TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Canadian Black Book (CBB) annonce que Porsche a remporté le prix dans la catégorie Marques de luxe qui récompense la marque ayant conservé la meilleure valeur résiduelle moyenne pour l'ensemble de sa gamme. En outre, les Porsche Boxster, Panamera et Cayenne ont été choisis dans leur catégorie respective. Ces modèles remportent ainsi le prix Meilleure valeur résiduelle dans les catégories Voitures sport de catégorie supérieure, Berline de luxe de catégorie supérieure et VUS intermédiaire de luxe.

« Je suis ravi d'accepter le prix Marques de luxe ainsi que les prix pour les trois modèles décernés par le Canadian Black Book », a déclaré Alexander Pollich, président et chef de la direction d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Les choix sont nombreux sur le marché et ces reconnaissances inciteront les consommateurs à porter encore plus d'attention à notre marque. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir cette reconnaissance de la part d'un organisme reconnu qui réaffirme le maintien de valeur de nos produits. »

Les prix « Meilleure valeur résiduelle » sont décernés aux véhicules qui conservent le plus haut pourcentage du PDSF sur une période de quatre ans. Le Cayenne se classe en tête de catégorie pour la deuxième année de suite, tandis que la Panamera signe sa quatrième année de suite.

Automobiles Porsche Canada, Ltée est une filiale autonome de Porsche AG et importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de 38 personnes en vente, service après-vente, finances, marketing et relations publiques. En 2016, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 7 061 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 10% par rapport à 2015.

SOURCE Automobiles Porsche Canada

