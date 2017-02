Combustible et BJMédia fusionnent







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'agence de marketing numérique Montréalaise Combustible et son homologue BJMédia situé à Vaudreuil-Dorion annoncent leur fusion complète et immédiate.

La nouvelle entité fusionnée qui porte le nom de Groupe Magnet compte désormais 40 employés, plus de 600 clients actifs et devient un leader incontournable du marketing numérique au Québec.

Spécialisées dans les services web offerts aux PME et TPE, Combustible et BJMédia entrevoient dans cette fusion l'opportunité d'unir leurs savoir-faire afin de toujours mieux servir le client « Avec cette fusion, nous nous plaçons comme un acteur majeur sur le marché québécois, nous devenons une référence incontournable pour les PME. Nous élargissons notre offre de services mais surtout, nous développons davantage notre accompagnement du client. En combinant nos synergies, nous allons pouvoir augmenter la satisfaction de nos clients, tout en continuant à les guider pas à pas », affirme Julien Raby, fondateur de Combustible.

D'une meilleure connaissance du tissu économique local en passant par une plus grande productivité, les avantages clients seront nombreux. D'ailleurs, pour Karim Benchekroun, fondateur de BJMédia, cette fusion est l'occasion « d'apporter des services plus larges à nos clients. Combustible est très axé sur la production alors que chez BJMédia, notre atout réside dans notre force de vente. Nous avions de très bons résultats indépendamment alors avec cette union, on réalise que un et un font trois ! Les effets positifs dépassent la simple combinaison de nos résultats individuels et nos clients en seront les premiers bénéficiaires ».

l'objectif de servir 50 000 clients et d'envisager d'autres fusions-acquisitions

Dans les faits, Julien Raby devient le PDG du groupe alors que Karim Benchekroun devient le vice-président ventes, partenariats et acquisitions. Il n'y aura pas un bureau mais deux, c'est d'ailleurs l'intérêt principal de l'opération comme le confirme Julien « cela répond à notre stratégie de développement, nous voulons nous implanter physiquement et localement à travers tout le Québec. Notre coeur d'activité est de donner le meilleur service possible aux PME sur le web. Il est donc indispensable d'avoir une présence physique pour conserver cette proximité et cette relation privilégiée avec chaque client ». La décision de fusionner est née d'une [...] lire la suite

