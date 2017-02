AVIS AUX MÉDIAS - Morneau Shepell annoncera les résultats de son enquête sur la santé mentale au travail à l'occasion de son 6e sommet annuel à Montréal







Les résultats de l'enquête sur la santé mentale au travail seront dévoilés le 22 février lors de l'événement Réseau Employeur 2017

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Les employeurs canadiens comprennent de mieux en mieux l'importance de la gestion du stress et de la santé mentale des employés. La plus récente enquête sur la santé mentale au travail de Morneau Shepell a révélé la probabilité grandissante qu'un employé prenne un congé de maladie à la suite d'un changement organisationnel, comme une redéfinition de tâches, une restructuration d'équipe, une réduction des effectifs ou des licenciements.

À l'occasion de l'événement Réseau Employeur de Montréal, Morneau Shepell présentera les résultats détaillés de son enquête, parlera de nouvelles thérapies en soins de santé mentale, notamment la pharmacogénomique, qui s'intéresse à la relation entre les gènes et la réaction aux médicaments. En compagnie d'une athlète olympique, l'entreprise donnera son point de vue sur la meilleure façon de gérer le stress au travail et de favoriser la santé mentale des employés.

Morneau Shepell invite les représentants des médias à assister à son événement Réseau Employeur afin de prendre connaissance en personne des résultats de sa nouvelle étude.

Renseignements sur l'événement à Montréal

Quoi : Réseau Employeur 2017, 6e sommet annuel sur la santé mentale au travail Quand : Le mercredi 22 février 2017, de 7 h 30 à 9 h 45 (HE) (les présentations commencent à 8 h 15) Où : Club Saint-James, 1145, avenue Union, Montréal; voir la carte Qui : Réseau Employeur de Montréal accueillera les conférenciers suivants :

Sylvain Authier, vice-président, Programme d'aide aux employés et à la famille, Québec et provinces de l'Atlantique, Morneau Shepell Michèle Parent, directrice, Services-conseils en santé, Morneau Shepell Julie Bélanger, directrice principale, Ressources humaines, Air Transat Joannie Rochette, athlète olympique canadienne, médaillée de bronze en patinage artistique

Des événements Réseau Employeur ont eu lieu à Vancouver, Calgary, Toronto et Halifax le 25 janvier et à Edmonton le 15 février.

À propos des services et de l'expertise de Morneau Shepell en matière de santé mentale en milieu de travail

Depuis plus de 30 ans, Morneau Shepell est un chef de file dans le domaine de la santé mentale au travail. Elle élabore des stratégies et des solutions à la fois exhaustives et innovantes, qui aident les équipes de gestion à améliorer la productivité et les résultats de leur organisation en créant un milieu de travail sain sur le plan psychologique. Comme la santé mentale est le vecteur le plus important des coûts de l'absentéisme en cas d'invalidité, Morneau Shepell offre des solutions de gestion des absences et de l'invalidité, les meilleures de leur catégorie, ainsi que des services-conseils pour aider les grandes organisations à mettre en oeuvre la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, lancée en 2013. Morneau Shepell est la première entreprise au pays et au monde à mettre en marché certains programmes, comme le programme d'aide aux employés expatriés, la formation sur la santé mentale au travail à l'intention des gestionnaires, les services de facilitation du retour au travail, les solutions en matière de harcèlement en milieu de travail, et bien plus encore.

À propos de Morneau Shepell inc.

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions en matière de santé et de productivité, ses solutions administratives et ses solutions en matière de retraite, Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant près de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell - Société

