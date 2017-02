Gestion de Placements TD Inc. annonce les distributions mensuelles pour février 2017







TORONTO, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour février pour le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, qui verse des distributions aux porteurs de parts chaque mois. Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 27 février 2017 recevront les distributions en espèces le 6 mars 2017.

Nom du fonds Symbole du fonds Distributions en espèces par

part (en $) FNB indiciel d'obligations totales

canadiennes TD TDB 0,04 $

L'indice S&P 500MD, l'indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens, l'indice S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap, l'indice S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap couvert en dollars canadiens, l'indice S&P Canada Aggregate Bond et l'indice composé plafonné S&P/TSX (collectivement, les « indices ») sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») dont l'utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); TSX est une marque de commerce déposée de TSX Inc.; ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et, en sous-licence, à certaines fins, à Gestion de Placements TD Inc. Le FNB lié à l'indice S&P 500 TD, le FNB lié à l'indice couvert en dollars canadiens S&P 500 TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD et le FNB lié à l'indice composé plafonné S&P/TSX TD ne sont ni commandités, ni approuvés, ni vendus, ni promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d'investir dans le fonds et n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l'un des indices.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le document d'information sommaire avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB TD ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l'échéance. Le rendement d'un FNB TD ne correspond pas à celui de l'indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs particuliers. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions d'investisseurs particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2016, GPTD gérait collectivement un actif de 333 milliards de dollars canadiens.

