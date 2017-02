Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada







OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Jour du drapeau national du Canada :

« Cette année, au moment où nous marquons le 150e anniversaire de la Confédération, réfléchissons à toutes les réalisations que le drapeau unifolié représente: le travail acharné qui a été accompli pour bâtir ce pays, les sacrifices auxquels tant de gens ont consenti pour sauvegarder sa liberté, de même que les victoires durement gagnées pour veiller à ce que la compassion et la diversité restent au coeur de notre démocratie.

« Peu de symboles nationaux sont aussi emblématiques que la feuille d'érable. Le castor et le canot ont également résisté à l'épreuve du temps, mais seule la feuille d'érable en est devenue un symbole d'unité, d'espoir, de générosité, d'ouverture et de respect. Elle représente notre pays et ses citoyens qui, chaque jour, se montrent dignes de ces valeurs. Il est tout naturel d'avoir placé ce symbole qui nous est si cher au centre du drapeau du Canada.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à réfléchir à ce que le drapeau unifolié signifie pour eux, à ce qu'il représente dans le monde et à la façon dont il a contribué à façonner notre identité nationale. Je vous invite également à participer au défi Partagez votre moment avec le drapeau de Patrimoine canadien et à célébrer l'un de nos plus grands symboles nationaux. »

