2e édition de « Souder pour réussir » - Un championnat de soudage ouvert à tous !







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite du succès de la 1re édition, Randstad Canada et le créneau Accord transformation métallique (RTMQ) vous invite à participer au deuxième championnat de soudage au Québec pour les soudeurs et les non-soudeurs. Celui-ci se déroulera dans six villes du Québec du 21 au 30 mars 2017.

Cet événement vise à valoriser le métier de soudeur de manière ludique tout en permettant de recruter, fidéliser et former autant les soudeurs d'expérience que ceux n'ayant jamais soudé, mais qui aimeraient découvrir les rouages du métier. Les épreuves se dérouleront sur un simulateur de soudure, une plate-forme virtuelle sécuritaire et testeront les compétences en soudage des participants.

Une pénurie de main?d'oeuvre, un enjeu important

Cette initiative a été orchestrée suite à une enquête sur le recrutement et la formation du secteur de la transformation métallique qui a dévoilé un manque de gradués en soudure. Cette pénurie constitue un frein important à la pérennité et à la croissance des entreprises québécoises. C'est pourquoi la RTMQ ainsi que Randstad ont instauré ce championnat qui vise à augmenter le nombre de travailleurs en soudure et d'optimiser l'utilisation des ressources au Québec. Le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, conscient de l'enjeu, subventionne également ce projet.

Toutes les personnes intéressées à participer au championnat sont appelées à s'inscrire à l'adresse suivante : souderpourreussir.ca

Dates et lieux du Championnat de soudage :



Le mardi 21 mars 2017 de 10 h à 18 h

Le mardi 28 mars 2017 de 10 h à 18 h Centre de formation en métallurgie de Laval

Randstad Brossard 155, boulevard Sainte-Rose Est, porte 22

7055, boul. Taschereau, bureau 100 Laval, Québec, H7H 1P2

Brossard, Québec J4Z 2K6





Le mercredi 22 mars 2017 de 10 h à 18 h

Le mercredi 29 mars 2017 de 10 h à 18 h Randstad Pointe-Claire

Randstad Granby 755, boul. Saint-Jean, bureau 130

5, boul. Mountain Nord, bureau 205 Pointe-Claire, Québec H9R 5M9

Granby, Québec J2G 9M5





Le jeudi 23 mars 2017 de 10 h à 18 h

Le jeudi 30 mars 2017 de 10 h à 18 h Randstad L'Acadie

Randstad Québec 9805, boul. L'Acadie

386, boul. Charest Est Montréal, Québec H4N 2W2

Québec, Québec G1K 3H4

Au sujet de Randstad Canada

Randstad Canada est le chef de file canadien en placement de personnel, recrutement et solutions RH. Seule entreprise de dotation en personnel entièrement intégrée au pays, nous comprenons les besoins des employeurs et des chercheurs d'emploi à tous niveaux et de toutes industries. Grâce à une fine connaissance des marchés locaux et des tendances en emploi et à notre réseau global d'experts, nous façonnons le monde du travail canadien. randstad.ca pour obtenir plus de renseignements.

Au sujet du créneau Accord transformation métallique (RTMQ)

Par son implication dans l'avancement et la promotion de la transformation métallique au Québec, le RTMQ est le regroupement qui représente le mieux les entreprises du secteur et le seul qui sache répondre aux besoins de cette industrie en fournissant des services appropriés. La démarche Accord vise quant à elle à favoriser le regroupement des entreprises d'un même secteur afin de positionner les régions du Québec comme des sièges de compétences industrielles spécifiques reconnues mondialement. Pour plus d'information, visitez le rtmq.ca.

