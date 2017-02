Le leadership des médecins, essentiel à la transformation des soins de santé







Un livre blanc de la SCLM réclame une plus grande participation des médecins

OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Une véritable réforme du système de soins de santé du Canada ne pourra se produire à moins de bénéficier de la participation et du leadership des médecins.

Voilà la principale conclusion du livre blanc intitulé « Accepter notre responsabilité ­- Plan directeur pour un leadership des médecins dans la transformation du système de santé du Canada », préparé par la Société canadienne des leaders médicaux (SCLM).

Le document énonce les mesures que doivent prendre les médecins, individuellement et collectivement, les organisations du secteur des soins de santé et les gouvernements afin de promouvoir le rôle de leadership des médecins dans la transformation du système.

« Le cadre actuel de formation et de soutien des leaders médicaux au Canada est désorganisé, épisodique et étroit », a déclaré le président sortant de la SCLM et coauteur de l'étude, le Dr Johny Van Aerde.

« Il y a certes des exemples de participation significative des médecins à la conception de mesures de transformation et d'innovation au Canada, mais ils ne sont guère nombreux », a ajouté le Dr Van Aerde, qui est aussi professeur clinique de pédiatrie aux universités de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Les constatations dont il est fait état dans le document se fondent en partie sur le premier sondage jamais réalisé auprès des leaders médicaux du Canada par la SCLM en collaboration avec l'Association médicale canadienne (AMC) et le Centre pour l'innovation en santé de l'Université du Manitoba.

Ce sondage auprès de 689 leaders médicaux a permis de dégager les résultats suivants, notamment :

De nombreux médecins acceptent de jouer un rôle de leadership sans recevoir de rémunération ou moyennant des honoraires minimes.

Seulement 54 % des médecins qui jouent un rôle de leadership officiel reçoivent une rémunération pour suivre des cours ou une formation au leadership.

Seulement 39 % des répondants ont dit participer à des projets innovateurs au sein de leur organisation.

« Les politiques des organisations excluent souvent les médecins des rôles de leadership déterminants, mais la culture de la médecine doit changer pour reconnaître la responsabilité des médecins à l'endroit du système dans son ensemble », a ajouté le Dr Van Aerde.

Le livre blanc met de l'avant une série de recommandations visant à rehausser le leadership des médecins et à améliorer leur participation à des réformes des soins de santé. En voici quelques-unes :

Ce que devraient faire les médecins

Explorer et remettre en question leurs modèles mentaux personnels et les visions du monde qui les empêchent de s'impliquer dans le système de santé et de réaliser leur plein potentiel de leaders.

Se montrer prêts à défendre les efforts de leurs collègues qui cherchent à comprendre l'orientation de la réforme dans leur réseau provincial de santé et ses retombées sur leur propre domaine de responsabilité, et être disposés à participer personnellement.

Prendre des mesures pour négocier des conditions de travail appropriées pour les médecins dans un système de soins de santé réformé.

Ce que devraient faire les organisations de services de soins de santé

Au sein des structures organisationnelles, faire les changements structurels et conceptuels qui sont préconisés à la fois par l'organisation et par les représentants des médecins, afin de modifier les politiques et les pratiques de façon à donner aux médecins des rôles de leadership aussi bien informels qu'officiels.

Adopter des démarches de communication informelles et officielles pour faire en sorte que les médecins soient au courant des enjeux et des priorités de l'organisation, puissent y réagir et puissent formuler des commentaires.

Ce que devraient faire les provinces et les associations médicales

Amorcer des négociations afin de créer des cadres stratégiques habilitants visant à officialiser et à appuyer les efforts déployés à l'échelle régionale et organisationnelle pour concrétiser efficacement le leadership et la participation des médecins.

Travailler avec les universités et les agences de recherche en santé, tant provinciales que nationales, à dégager les pratiques exemplaires; effectuer ou réunir des recherches sur les effets des divers modèles de leadership et de participation des médecins; diffuser ces connaissances à grande échelle auprès des partenaires éventuels.

Fournir un appui financier au développement du leadership des médecins et une rémunération aux médecins qui jouent des rôles de leadership.

Ce que devrait faire le Canada

Nous encourageons le gouvernement du Canada et Santé Canada à adopter les recommandations du Groupe consultatif sur l'innovation des soins de santé et, dans l'esprit du développement des ressources humaines, à instiller dans les centres nationaux d'innovation un appui robuste à l'endroit de la participation des médecins et du développement du leadership médical.

L'Association médicale canadienne devrait formuler un énoncé de politique reconnaissant l'importance du leadership des médecins dans la réforme des soins de santé et, par l'entremise de sa filiale Joule, repenser et étendre ses efforts déjà en cours pour améliorer le leadership des médecins.

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada , le Collège des médecins de famille du Canada , les collèges provinciaux et les facultés de médecine du pays devraient intensifier leurs efforts pour intégrer le développement du leadership dans les programmes structurés d'éducation médicale et de développement professionnel

« Ce document constitue la première étape vers l'amélioration de la participation et du leadership des médecins dans le système de santé du Canada », a affirmé la Dre Becky Temple, présidente désignée de la SCLM. « Nous demandons à toutes les parties prenantes d'amorcer le dialogue et de prendre des mesures pour appuyer la participation et le leadership des médecins au sein de leur propre organisation ou dans leur propre milieu. »

« Le livre blanc de la Société canadienne des leaders médicaux est un document réfléchi, exhaustif et précieux, qui montre la voie de la réforme des soins de santé au Canada, une réforme attendue depuis trop lontemps et qui devient urgente. Le rapport reconnaît le rôle essentiel du leadership des médecins dans la conception et la gestion du système de santé, à tous les échelons, tout en insistant sur la démarche de collaboration qui permettra l'amélioration du système. Nous réussirons à offrir des soins de grande qualité dans un contexte de viabilité seulement si nous travaillons en partenariat avec tous les intervenants du système de santé », a dit le président de l'Association médicale canadienne, le Dr Granger Avery.

« Le document reconnaît la mesure importante prise par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada lorsqu'il a modifié son cadre directeur pour l'éducation médicale (le CanMEDS 2015) afin de reconnaître le rôle de "leader" des médecins », a dit le Dr Andrew Padmos, président et chef de la direction du Collège royal. « Tout comme la SCLM, nous croyons que chaque médecin est un leader et qu'il est possible et nécessaire de trouver des leaders à tous les échelons. »

« Les médecins de famille peuvent être des leaders, tant dans leur communauté locale que sur la scène nationale », a affirmé la Dre Francine Lemire, directrice générale et chef de la direction du Collège des médecins de famille du Canada. « Ce livre blanc énonce les raisons pour lesquelles tous les médecins de famille devraient envisager de jouer des rôles de leadership. »

Au sujet de la Société canadienne des leaders médicaux (SCLM)

La Société canadienne des leaders médicaux est l'organisation par excellence des médecins chefs de file. Depuis 1998, elle appuie les médecins du Canada et leur offre du soutien et des possibilités de perfectionnement afin de les aider à jouer avec succès leurs rôles de leadership et de gestion dans le secteur des soins de santé. La SCLM, en collaboration avec Joule (une société de l'AMC), parraine la seule assemblée annuelle au Canada consacrée uniquement au leadership médical.

