/R E P R I S E -- Groupe Canam inc. - Conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre 2016/







SAINT-GEORGES, QC, le 2 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe Canam inc. diffusera les résultats financiers de son quatrième trimestre 2016, le jeudi 16 février 2017. Le même jour, à 9 h 00, la direction participera à une conférence téléphonique avec les analystes financiers et les médias qui sera suivie d'une période de questions et réponses. La conférence téléphonique se déroulera en anglais.

Veuillez prendre note que la conférence sera accompagnée d'une présentation complémentaire en format PDF qui sera disponible sur le site Internet de la Société.

Date : Le jeudi 16 février 2017

Heure : 9 h 00 heure normale de l'Est (HNE)

Conférence téléphonique : Numéro sans frais : 1 866 696-5910

Code d'accès : 1359964 suivi du dièse (#)

Webdiffusion : www.newswire.ca et/ou www.groupecanam.com

Pour télécharger la présentation : www.groupecanam.com

Réécoute téléphonique : Pour accéder au service de la réécoute, qui sera disponible jusqu'au 2 mars 2017, veuillez composer le 1 800 408-3053, code d'accès 3495498 suivi du dièse (#).

M. Marc Dutil, président et chef de la direction de Groupe Canam inc., M. Marcel Dutil, président du conseil et M. René Guizzetti, vice-président et chef de la direction financière animeront la conférence.

SOURCE Groupe Canam Inc.

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 07:30 et diffusé par :