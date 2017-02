/R E P R I S E -- Invitation média - Une première canadienne à l'Institut de Cardiologie de Montréal/







Salle d'électrophysiologie avec navigation magnétique robotique dédiée aux patients avec cardiopathies congénitales

« Ces nouvelles interventions vont changer la vie de nos patients » Dr Paul Khairy, cardiologue et directeur scientifique du Centre de cardiopathies congénitales de l'ICM

MONTRÉAL, le 13 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Dr Denis Roy, président-directeur général de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) et le Dr Paul Khairy, cardiologue sont heureux d'inviter les médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils présenteront la nouvelle salle d'électrophysiologie avec navigation magnétique robotique dédiée aux cardiopathies congénitales. L'Institut est le tout premier hôpital au Canada à offrir ces technologies pour les interventions d'ablation par cathéter visant à traiter divers types d'arythmies, entre autres chez les patients présentant les formes les plus complexes de cardiopathies congénitales.

La majorité des enfants nés avec une anomalie cardiaque vivent maintenant jusqu'à l'âge adulte, ce qui entraîne une hausse rapide de la population de patients présentant des cardiopathies congénitales. Les arythmies sont l'une des principales causes de morbidité et de mortalité au sein de cette population, il était vital de disposer d'une solution efficace permettant de traiter ces problèmes complexes, non traitables avec les techniques traditionnelles.

À cette occasion, vous aurez également la chance de visiter la nouvelle salle en présence de l'équipe de cardiopathies congénitales. Pour des raisons de sécurité, le port de l'uniforme est obligatoire et aucune pièce de métal n'est autorisée à l'intérieur de la salle.

Qui: Dr Denis Roy, président-directeur général de l'ICM

Dr Paul Khairy, cardiologue et directeur scientifique du Centre de cardiopathies congénitales

M. Keeron Tom, patient et ingénieur

Mme Mélanie La Couture, directrice générale de la fondation de l'ICM



Quand : Le mercredi 15 février 2017 à 10 h 30



Où : Auditorium Jean Parisien

Institut de Cardiologie de Montréal

5000, rue Bélanger

Montréal, QC H1T 1C8

