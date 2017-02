Les PME utilisent de plus en plus les technologies numériques - nouveau sondage FCEI







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Dans le cadre d'une présentation effectuée aujourd'hui au Digital Adoption Symposium, la FCEI a dévoilé les résultats d'un sondage réalisé auprès des PME sur leur utilisation des technologies numériques. Ce dernier révèle notamment que, depuis quelques années, les petites et moyennes entreprises (PME) font de plus en plus appel aux médias sociaux et aux autres outils numériques afin d'attirer de nouveaux clients ou de prendre de l'expansion. Par exemple, plus de la moitié d'entre elles sont sur Facebook.

« Les propriétaires de PME comprennent l'importance des technologies numériques pour leurs affaires, fait remarquer Martine Hébert, vice-présidente principale de la FCEI. Ils sont donc de plus en plus nombreux à les adopter et à les intégrer à leurs activités quotidiennes. Par exemple, ils sont plus de la moitié à faire usage des médias sociaux aujourd'hui, alors qu'ils étaient tout juste un peu plus de un sur quatre en 2012. »

Pour mieux comprendre comment les chefs de PME prennent le virage numérique, la FCEI a sondé 6 362 de ses membres à la fin de 2016. Elle leur a demandé quel usage ils faisaient de diverses technologies numériques, ce qu'ils en pensaient et quels défis ils avaient dû relever en les adoptant. Les résultats présentent une marge d'erreur de 1,2 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

Quelques faits saillants :

Depuis 2009, l'utilisation des sites de réseautage a fait un bond : de 22 % à 54 % pour Facebook, de 6 % à 32 % pour LinkedIn, et de 3 % à 22 % pour Twitter.

Facebook a tendance à avoir davantage la faveur des entreprises qui offrent des services directs aux consommateurs, et LinkedIn est surtout le site préféré des entreprises faisant du B2B.

L'utilisation des médias sociaux est beaucoup plus répandue chez les jeunes entreprises que celles qui sont plus établies : 72 % pour celles de moins de 5 ans, contre 48 % pour celles de plus de 10 ans.

Les entreprises qui offrent des services directs aux consommateurs sont plus enclines que les autres à avoir une boutique en ligne et à mettre leur site Web à jour régulièrement.

« Nous remarquons que le plus gros défi que pose l'adoption de nouvelles technologies numériques aux PME est qu'il faut y consacrer beaucoup de temps, affirme Mme Hébert. Il faut constamment les mettre à jour et gérer leur contenu. On comprend donc pourquoi les plus grandes organisations ont davantage tendance à les utiliser parce qu'elles ont les ressources nécessaires pour bien les gérer. Cela sans compter que le coût du virage numérique est jugé trop élevé par environ un tiers des PME. Le Québec vient de se doter d'une stratégie numérique, ce qui peut aider, mais les défis demeurent nombreux. »

La FCEI a profité de l'occasion pour formuler quelques recommandations aux décideurs politiques en la matière :

Encourager le développement d'outils numériques clé en main à la fois simples et économiques pour faciliter leur adoption par les petites entreprises.

Créer un site Web d'outils numériques pour favoriser la culture numérique.

Instaurer une « déduction d'impôt pour les technologies numériques » qui permettrait aux entreprises de déduire, l'année de l'achat, leurs dépenses pour du nouvel équipement ou de nouvelles technologies.

La FCEI a dévoilé ces résultats à l'occasion d'une table ronde qui a lieu aujourd'hui dans le cadre du Digital Adoption Symposium (colloque sur le virage numérique). Ce forum est l'occasion de discuter du défi que représente le virage numérique au Canada, et notamment de certaines difficultés qu'il pose aux PME.

Consultez les résultats du sondage des membres FCEI.

