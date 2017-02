Annonce des gagnants et gagnantes des Prix du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques 2017







OTTAWA, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Le Conseil des arts du Canada a annoncé aujourd'hui les gagnants et gagnantes des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques de 2017.

Ces prix s'accompagnent d'une bourse de 25 000 $ et rendent hommage à la carrière exceptionnelle de ces gagnants. Financés et administrés par le Conseil des arts du Canada, les prix comprennent les catégories suivantes : réalisation artistique en arts visuels, en arts médiatiques et en métiers d'art, et contribution exceptionnelle en art. Cette année marque le 40e anniversaire du Prix Saidye-Bronfman pour l'excellence dans les métiers d'art.

La cérémonie de remise des prix et des médailles par Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, se déroulera à Rideau Hall le 1er mars à 18 h.

Les gagnants et gagnantes de 2017 sont :

Michèle Cournoyer , cinéaste d'animation, Montréal





, cinéaste d'animation, Montréal Mike Hoolboom , cinéaste, Toronto





, cinéaste, Shelagh Keeley , artiste en arts visuels, Toronto





, artiste en arts visuels, Glenn Lewis , artiste en arts visuels, Vancouver





, artiste en arts visuels, Landon Mackenzie , peintre, Toronto





, peintre, Philip Monk , conservateur, écrivain, Toronto (prix pour contribution exceptionnelle)





, conservateur, écrivain, (prix pour contribution exceptionnelle) Shelley Niro , artiste multimédia, Brantford , Six Nations de la rivière Grand





, artiste multimédia, , Six Nations de la rivière Grand Pamela Ritchie , artiste joaillière, Halifax (Prix Saidye - Bronfman)

Visionnez des courts métrages originaux sur chacun des gagnants et gagnantes. Commandés par le Conseil des arts du Canada en partenariat avec L'Alliance des arts médiatiques indépendants et réalisés par des cinéastes canadiens primés, ces courts métrages sont disponibles en ligne dès maintenant et sur le système de divertissement à bord d'Air Canada à compter du printemps 2017.

Citations

« La contribution de ces femmes et de ces hommes à notre propre histoire de l'art et à la société dans son ensemble au cours de leur riche carrière est très précieuse. En célébrant leurs oeuvres en 2017, année du 60e anniversaire du Conseil, il convient de rappeler l'importance d'investir aujourd'hui dans la création artistique pour que les arts façonnent l'avenir ».

- Simon Brault, directeur et chef de la direction, Conseil des arts du Canada

« Nos plus grands artistes nous poussent à nous questionner, à regarder notre environnement de plus près, à développer notre pensée critique et à apprécier la beauté. Je suis ravi de reconnaître ce groupe d'artistes canadiens exceptionnels en cette année où nous célébrons le 150e anniversaire du Canada ».

- Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada

À propos du prix Saidye-Bronfman

À propos du prix de contribution exceptionnelle.

À propos du Conseil des arts du Canada

