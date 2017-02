Paris classée 2ème meilleure ville étudiante au monde







Paris et 4 autres villes françaises dans le top 100 global

Paris élue 2ème meilleure ville étudiante d'après la 5ème édition du classement des meilleures villes étudiantes. Les tables publiées par les analystes de l'enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds, voient Paris perdre sa première place pour Montréal pour la première fois depuis le début des classements en 2012 ;

Points importants:

London résiste malgré une sortie imminente de l'Union Européenne, et passe de la 5ème à la 3ème place.

Paris est classée 6 ème pour l'activité Employe u r , gagnant ainsi 4 places pour cet indicateur.

Lyon gagne 11 places et se place en 35ème, Toulouse 67ème (+ 7 places) Montpellier 91 (perte de 12 places ) et Lille perd &- places et se classe au 97ème rang.

QS Meilleures villes étudiants 2017: Top 10 RANK 2017 RANK 2016 CITY 1 7 Montreal 2 1 Paris 3 5 Londres 4 10 Seoul 5 2 Melbourne 6 9 Berlin 7 3 Tokyo 8 13 Boston 9 13 Munich 10 13 Vancouver (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2016 http://www.TopUniversities.com/

Cette année les classements de QS intègrent pour la première fois un indicateur « le Point de vue de l'étudiant »

Cet indicateur reflète les préférences et expériences de plus de 18 000 étudiants. Les futurs étudiants ont répondu à des questions telles que le lieu de leurs futures études et les étudiants évaluent leur expérience. Paris est classée 20ème au monde pour la perspective Etudiants alors que Lyon est dans le top 50 pour cet indicateur.

QS Quacquarelli Symonds http://www.qs.com



Fondée en 1990, QS Quacquarelli Symonds est une référence mondiale pour les domaines éducation et carrières, source d'informations, de recherche et de solutions indépendantes. Ses activités couvrent 50 pays, en collaboration avec plus de 2000 universités internationales et écoles de commerce. La mission de QS est de permettre à des candidats motivés dans le monde entier de réaliser leur potentiel en favorisant la mobilité internationale, la réussite et le développement de carrière. QS propose des services chaque étape clé d'une carrière, que ce soit pour les licences, Masters, PhD, MBA ainsi qu'au niveau Executive.

