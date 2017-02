Faire preuve d'audace pour moderniser l'État







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW/ - Selon un rapport publié aujourd'hui par l'Institut du Québec, il existe des outils de développement novateurs et modernes qui permettraient d'accroitre la productivité du Québec et de mieux répondre aux besoins de la population. « Le département de la Défense américaine, Facebook, le Pentagone, la firme-conseil CGI et plusieurs autres grandes organisations les utilisent régulièrement pour résoudre des problèmes. Ces outils pourraient considérablement servir à moderniser les façons de faire de l'État québécois, mais le gouvernement du Québec aurait-il l'audace de les adopter ? », s'interroge Mia Homsy, directrice générale de l'Institut du Québec (IdQ).

Ces instruments de développement sont les concours, l'intermédiation, le cotravail, les défis compétitifs et l'approvisionnement prémarché. Le rapport, qui présente ces outils, est accompagné d'une note de recherche qui se penche plus spécifiquement sur leurs possibles applications dans l'appareil gouvernemental québécois.

« Ces instruments, véritables fabriques à solutions, favorisent des changements utiles qui sont hors de portée des voies traditionnelles de développement », soutient François Arcand, entrepreneur et collaborateur externe de l'IdQ. À la différence des outils de développement actuellement en usage au Québec - soutien à la recherche, appels d'offres, crédits d'impôts, subvention, accélération, capital de risque, conseil, etc. -, ces instruments ont en commun : a) la détermination, par l'organisation responsable, d'un objectif précis à atteindre ou d'un besoin à combler; b) la génération de solutions novatrices à forte dose d'ingéniosité ; c) une haute probabilité de réalisation.

Largement utilisés aux États-Unis pour stimuler l'innovation, mais encore inédits ici, ces outils de développement novateurs ont permis de grandes avancées. Ils ont notamment contribué à inventer le « J'aime » et la page d'accueil de Facebook, à aider les malvoyants à voter, à trouver de l'or et à faciliter l'émergence d'une industrie privée de l'espace aux États-Unis. « L'adoption de ces outils pourrait considérablement changer la façon de s'approvisionner de certains ministères, affirme Mme Homsy. Les organismes gouvernementaux lanceraient des appels de solutions et feraient appel à l'ingéniosité de la collectivité plutôt que procéder aux traditionnels appels d'offres ou de choisir les solutions gagnantes à l'avance. »

L'État québécois pourrait également utiliser ces outils pour trouver des solutions à des problèmes qui perdurent. Trois exemples présentés dans la note de recherche illustrent comment ils pourraient, au Québec, servir notamment à réduire les délais d'attente avant la tenue des procès, diminuer le taux d'analphabétisme fonctionnel et améliorer la qualité des routes.

Il est certain que ce changement de paradigme majeur demandera de l'audace, mais le jeu en vaut la chandelle car il pourrait permettre d'apporter une réponse plus efficace et satisfaisante aux besoins et attentes des citoyens.

Vous pouvez consulter la note de recherche Moderniser l'État : Nouveaux instruments pour le développement du Québec au www.institutduquebec.ca.

La monographie complète Audace et ingéniosité, moteurs du développement économique et sociétal est disponible au : www.institutduquebec.ca.

