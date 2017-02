Journées de la persévérance scolaire 2017 - L'UMQ contribue à soutenir la réussite éducative chez les jeunes







MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est heureuse de s'associer aux Journées de la persévérance scolaire 2017 (JPS2017), une première depuis le lancement de l'initiative il y a 10 ans. Par cet appui, l'UMQ tient à souligner le rôle-clé que jouent les municipalités dans la réussite éducative chez les jeunes, dans toutes les régions du Québec.

« Lorsque les JPS2017 m'ont approché pour être un superhéros de la persévérance scolaire, j'ai accepté avec enthousiasme, puisqu'il s'agit d'un enjeu qui m'interpelle directement. Comme palier de gouvernement le plus près des communautés, les municipalités peuvent agir directement pour encourager la réussite éducative en offrant à cette fin des services et des environnements favorables, entre autres par le biais de leurs bibliothèques publiques et de leurs politiques jeunesse. Je tiens à féliciter mes collègues de partout au Québec qui ont à coeur la persévérance scolaire de nos jeunes et je les encourage à poursuivre leurs efforts en ce sens », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

Soulignons que l'UMQ est également partenaire, pour une première année, de la Coalition pour la persévérance scolaire, initiée par Academos, qui vise à soutenir et à préparer la jeunesse québécoise à accéder au marché du travail.

Le Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse : des impacts concrets sur la persévérance scolaire

La réussite éducative s'avère particulièrement essentielle pour les jeunes qui fréquentent les centres jeunesse du Québec et qui, souvent, choisissent de quitter les bancs d'école. Consciente de cette réalité, l'UMQ a lancé, en 2013, le Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse du Québec. Réalisé en partenariat avec la Fondation Simple Plan, ce projet vise une meilleure intégration de ces jeunes dans leur communauté lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, en leur permettant notamment de développer leur employabilité.

En 2016, près d'une cinquantaine de municipalités y ont participé, en offrant à plus de 75 jeunes des centres jeunesse de plusieurs régions des emplois d'été qui ont contribué à développer leurs aptitudes au travail, en plus de leur faire découvrir le milieu municipal. En 2017, l'UMQ souhaite poursuivre le déploiement du plan dans toutes les régions du Québec et atteindre le nombre de 100 municipalités participantes d'ici son centenaire, en 2019.

D'ailleurs, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2017, le président de l'UMQ a profité d'une capsule vidéo pour souligner la participation des municipalités au Plan municipal d'emplois pour les jeunes des centres jeunesse et inviter d'autres à joindre le mouvement. Les personnes souhaitant en connaître davantage sur le programme peuvent consulter le site web de l'UMQ ou visionner la vidéo d'information produite à cet effet.

Je travaille pour ma ville : encourager la relève universitaire

Rappelons enfin que l'UMQ a mis sur pied depuis quelques années, de concert avec d'autres associations municipales, le programme « Je travaille pour ma ville », qui a pour objectif de promouvoir le milieu municipal auprès de la relève et de soutenir les municipalités dans l'offre de stage. En 2017, 21 bourses de stage d'une valeur de 3 000 $ chacune permettront ainsi à 21 municipalités de couvrir une partie des frais engagés par l'embauche d'un stagiaire et ainsi faire appel à des étudiants universitaires. Depuis 2012, 64 municipalités et MRC ont financé 72 projets de stage grâce à des bourses totalisant 216 000 $.

