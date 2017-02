Fleet Complete désormais disponible sur T-Mobile Austria







Fleet Complete entre sur le marché autrichien et développe son expansion sur le continent européen

Fleet Complete®, un important fournisseur mondial de technologies de télématique embarquée s'adressant à une main-d'oeuvre mobile annonce officiellement la conclusion d'un partenariat avec l'un des plus importants fournisseurs européens de services sans fil, T-Mobile Austria. En promouvant l'innovation des services et produits IoT, ce partenariat offre au marché autrichien une nouvelle gamme de solutions de gestion destinée à connecter les entreprises à leurs parcs de véhicules, leurs actifs mobiles et leurs employés travaillant sur site.

Avec son nouveau siège européen basé aux Pays-Bas, la gamme de produits Fleet Complete de T-Mobile fournit aux entrepreneurs et aux gestionnaires de parcs de véhicules la possibilité d'améliorer la productivité, de réduire les coûts opérationnels, de prendre des décisions de planning et de répartition des trajets plus efficaces, et enfin d'améliorer le bénéfice net. « Ce produit fait appel à la force combinée de deux plateformes de service IoT d'envergure mondiale, visant à offrir une expérience client exceptionnelle », a déclaré Sjors de Kruijf, VP des ventes et du marketing chez Fleet Complete Europe. « Nous comprenons les besoins et les défis de nos clients spécifiques aux marchés autrichiens, belges et néerlandais, et nous nous sommes efforcés de collaborer avec le meilleur opérateur mobile de la région. »

« Notre objectif est d'aider nos clients à prospérer dans leurs activités », a ajouté Maria Zesch, directrice commerciale chez T-Mobile Austria. « Avec Fleet Complete de T-Mobile, nous offrons une plateforme intégrée de bout en bout, flexible selon les besoins de nos clients. Soutenue par le réseau et l'infrastructure de T-Mobile Austria, celle-ci apportera une véritable valeur ajoutée à notre clientèle, tout en lui permettant de fournir de meilleurs services à ses propres clients. »

Fleet Complete est l'une des sociétés leader du marché nord-américain, servant plus de 8 000 entreprises à travers le monde entier et se positionnant clairement au coeur de l'industrie, en concluant des partenariats exclusifs avec des géants des télécommunications comme Telus au Canada, AT&T aux États-Unis et Telstra en Australie. Le partenariat avec T-Mobile Austria garantit aux clients de Fleet Complete la fiabilité d'un opérateur mobile majeur possédant un réseau national sécurisé ainsi que de nombreux points de distribution, permettant ainsi de créer de solides synergies avec le support client personnalisé et le portefeuille de solutions reconnues sur le marché de Fleet Complete.

« Nous sommes impatients d'accueillir T-Mobile en tant que nouveau partenaire commercial en Europe », a déclaré Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. « Nos entreprises possèdent des cultures d'entreprises similaires visant l'atteinte d'une expérience client de première qualité, tout en aidant nos clients à réaliser leurs projets. Je suis convaincu que ce partenariat saura faire bénéficier les entreprises autrichiennes de cet avantage. »

À propos de Fleet Complete ®

Basée à Toronto, la société Fleet Complete® est un fournisseur mondial de solutions essentielles de gestion de parcs de véhicules, d'actifs et d'effectifs mobiles dans le secteur de l'Internet des objets. Depuis plus de seize ans, Fleet Complete fournit des solutions de gestion de ressources mobiles, de suivi de parcs de véhicules et de répartition à plus de 8 000 entreprises à travers le monde entier. La société a des partenariats clés dans le domaine de la distribution avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et T-Mobile en Europe. Elle demeure l'une des entreprises nord-américaines à la croissance la plus rapide, ayant remporté de nombreux prix pour son innovation et sa croissance depuis sa création en l'an 2000 (sous le nom Complete Innovations Inc.). Pour tout complément d'information, rendez-vous à l'adresse : fleetcomplete.com

À propos de T-Mobile Austria

T-Mobile Austria est le deuxième plus important opérateur de télécommunications mobiles en Autriche avec 4,3 millions de clients et environ 1 300 employés. Les marques T-Mobile et tele.ring s'adressent à des groupes cibles variés, des utilisateurs de smartphones aux entreprises individuelles, et même aux grandes entreprises.

Filiale à part entière du groupe Deutsche Telekom, T-Mobile bénéficie de la capacité innovante et de la stabilité financière du groupe, l'un des principaux acteurs mondiaux dans le marché des télécommunications. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de 69,2 milliards d'euros pour l'année fiscale 2015. T-Mobile Austria occupe entre autres la fonction d'expert de la communication M2M (communication de machine à machine) pour le groupe Deutsche Telekom. Pour ses clients professionnels T-Mobile propose une vaste gamme de solutions basées sur le Cloud.

