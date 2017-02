MDM GROUP AG a l'intention de soumettre une introduction en bourse







L'introduction en bourse de MDM GROUP AG aura désormais lieu au second trimestre 2017 et non pas à la fin de l'année. En ouvrant son capital au public, l'entreprise aspire à générer de nouveaux capitaux, qui lui permettront d'investir des fonds supplémentaires dans le commerce de marchandises. Les investisseurs privés pourront également aisément tirer parti du modèle commercial de la société.

D'importants revenus sont générés chaque année dans le secteur du détail en Allemagne.

Les marges brutes sont particulièrement intéressantes. Ces derniers génèrent souvent des profits d'une moyenne de 30 %. MDM GROUP AG intervient dans ce segment de marché. Le groupe effectue plus particulièrement des transactions dans les secteurs du textile, des invendus, des articles de luxe ainsi que des marchandises issues de procédures d'insolvabilité. MDM GROUP AG a déjà réalisé d'importants bénéfices dans ce secteur.

Dans le domaine du commerce de détail international, les revenus de la société ont augmenté de 400 % au cours des deux dernières années seulement. La société est déjà en mesure de réaliser des bénéfices en effectuant des achats avantageux. Les marchandises, comme les textiles, les invendus, les articles de luxe ainsi que les biens issus de procédures d'insolvabilité, sont achetées à de nombreux fabricants de premier plan à des conditions très avantageuses.

En raison des importants volumes négociés, il est habituel que le prix des marchandises soit jusqu'à 90 % moins cher que le prix de gros habituel. En plus des achats à bas prix de marchandises, la société a également prévu de racheter en 2017 deux grandes marques de textile qui permettront d'élargir leur offre de produit et permettront au groupe d'influencer directement les prix du marché.

Grâce à son réseau de distribution unique, l'entreprise est capable de revendre rapidement les marchandises achetées. Dans cette optique, le groupe collabore avec un certain nombre de distributeurs en ligne et a donc toujours la possibilité de sélectionner le canal marketing le plus pertinent pour les produits concernés.

Ce système permet à l'entreprise non seulement de réaliser un roulement rapide des marchandises, mais également de générer un maximum de chiffre d'affaires. MDM GROUP achète et vend des marchandises tous les mois, permettant de rentabiliser plusieurs fois les montants investis.

Des bénéfices peuvent être réalisés sur chaque transaction. L'entreprise ne bénéficie pas d'investissements issus de prêts bancaires, mais par le biais de prêts secondaires. Les investisseurs privés ont la possibilité de prêter de l'argent à l'entreprise et recevoir des intérêts en contrepartie. Les intérêts sont fixés et acceptés au préalable, et représentent à l'heure actuelle un total de 9 % d'après les informations de la société. Les intérêts peuvent atteindre jusqu'à 20 % pour les programmes spéciaux.

