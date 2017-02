IVECO signe un accord avec Lannutti Group concernant la livraison de 610 nouveaux Stralis XP et NP







L'opérateur européen de logistique intégrée confirme son partenariat en faveur du transport durable avec IVECO. Cet accord est l'un des plus importants jamais signé en Europe et concerne la livraison de Stralis de dernière génération dans ses versions les plus sophistiquées en termes de consommation de carburant et de durabilité écologique.

LONDRES, le 15 février 2017 /PRNewswire/ -- IVECO, marque de CNH Industrial (NYSE : CNHI /MI : CNHI), a signé un accord avec le groupe européen de logistique intégrée Lannutti concernant la livraison de 610 Nouveaux Stralis.

La livraison portera sur quatre types de véhicules lourds différents afin de satisfaire aux différents besoins de transport des secteurs dans lesquels opère Lannutti Group. Les modèles qui seront livrés appartiennent aux gammes Stralis XP (le camion le plus économe en carburant sur le marché européen) et Stralis NP (Natural Power : le premier camion alimenté au gaz naturel spécialement conçu pour les missions longues distances).

Les versions du Nouveau Stralis XP concernés sont toutes équipées du moteur IVECO Cursor 11 mis au point par la marque de groupes motopropulseurs de CNH Industrial, FPT Industrial, et varient entre 460 et 480 chevaux. Ces modèles spécifiques ont été choisis par Lannutti Group en raison de leur capacité à réduire leur consommation de carburant et à maximiser leur charge utile. Le Nouveau Stralis NP est, quant à lui, équipé d'un moteur IVECO Cursor 9, également mis au point par FPT Industrial, avec un double réservoir GNL (gaz naturel liquéfiélui garantissant une autonomie en carburant pouvant aller jusqu'à 1 500 kilomètres.

« Je suis particulièrement heureux de voir notre partenariat avec Lannutti grandir au fil des années pour déboucher sur l'acquisition de nouveaux produits. C'est l'un des accords européens les plus importants en termes de nombre de véhicules : ces 610 Nouveau Stralis en version XP et NP sont des solutions gagnantes pour le transport durable. D'une part, c'est notre véhicule le plus performant en termes de réduction de consommation de carburant, et d'autre part, c'est le premier véhicule au gaz naturel adapté à des longues distances », explique Pierre Lahutte, président de la marque IVECO..

Lannutti Group a été créé il y a plus de 50 ans, et compte aujourd'hui des opérations dans sept pays européens : Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, République Tchèque et Roumanie. Avec cet accord, Lannutti confirme sa volonté d'être un acteur européen de la logistique verte, à la recherche de solutions les plus innovantes grâce à un partenariat rentable et consolidé avec IVECO, « partenaire idéal pour le transport durable ».

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

