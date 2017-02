Le grand courage des familles face à la maladie : un exemple à suivre







Leucan souligne la journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique, Leucan souhaite souligner la résilience et la détermination des parents lorsque leur enfant est atteint de cancer.

Le Défi HUMA Leucan, ce voyage-bénéfice d'aventure pour des gens qui veulent se surpasser tout en recueillant des dons pour les enfants atteints de cancer et leur famille, démontre bien le courage des parents face à la maladie de leur enfant. Julie, maman membre de Leucan, participera au Défi en mai prochain : « Je le fais pour mon fils Ulysse et pour tous ces petits êtres fantastiques qui combattent pour leur santé ». Amélie, également maman membre de Leucan, ajoute : « Chaque don me rapproche de mon but : faire l'ascension du Machu Picchu en hommage à mon petit Jordan qui mène un combat à la hauteur de n'importe quel super héros! »

Comme les familles qui doivent s'armer d'une grande force afin de passer à travers cette épreuve souvent très difficile, les participants au Défi HUMA Leucan auront, eux aussi, à user de persévérance et de détermination pour réussir à monter le Machu Picchu.

Au Québec, près d'une famille par jour reçoit un diagnostic de cancer pédiatrique. Grâce aux dons recueillis au cours des différentes collectes de fonds de Leucan, comme le Défi HUMA Leucan, elles n'ont pas à passer cette période seules. Carol Beaudry, directrice, service aux familles, recherche et partenariats, souligne que « Leucan offre un service de soutien affectif et accompagne concrètement les familles dont le quotidien est complètement chamboulé par la maladie ».

Pour encourager un participant dans sa collecte de dons pour le Défi HUMA Leucan, visitez le https://www.leucan.qc.ca/fr/defihumaleucan/

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis près de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les services suivants: accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre d'information Leucan. Grâce à ses nombreux bureaux, Leucan est présente à travers le Québec.

