Equippo offre des retours gratuits dans le monde entier pour l'équipement de construction

Equippo, un marché en ligne spécialisé dans la vente d'équipements lourds d'occasions, introduit une garantie de remboursement intégral et protège les acheteurs avec le « Test de conduite sur chantier » (Jobsite Test Drive) incluant un retour-marchandise sans frais dans le monde entier. La startup révolutionne le marché mondial de l'équipement de construction d'occasion.

Le marché en ligne Equippo propose de l'équipement lourd en provenance des États-Unis et d'Europe à des prix pouvant atteindre 500 000 USD. La nouvelle garantie s'applique à toutes les commandes passées sur la plateforme et offre aux clients la possibilité de tester les engins en profondeur pendant cinq jours sur leur chantier, partout dans le monde. S'ils ne sont pas satisfaits, les clients ont la possibilité de retourner l'équipement et d'obtenir un remboursement intégral, même depuis l'Afrique ou l'Amérique du Sud.

Le marché mondial de l'équipement lourd d'occasion a été estimé à plus de 300 milliards USD*. Mais malgré les incitations financières pour l'achat d'engins d'occasion, de nombreux acheteurs potentiels craignent les vices cachés ou les vendeurs malhonnêtes.

Tous les engins sur equippo.com sont inspectés par des experts indépendants, les acheteurs potentiels connaissent donc exactement leur état technique. Cette norme de qualité facilite le « Test de conduite sur chantier », ce qui enrichit la transparence d'un marché analogue.

Michael Rohmeder, fondateur d'Equippo, déclare : « Il existe de nombreux acteurs malhonnêtes dans ce secteur. Nous rendons la vente en ligne d'équipements de construction d'occasions transparente, simple et sûre. Tous les engins sont soumis à des contrôles techniques stricts. Notre garantie de remboursement réduit considérablement les risques pour les acheteurs. »

Equippo est un marché en ligne spécialisé dans la vente d'équipements lourd d'occasions, possédant des bureaux en Suisse, aux Pays-Bas et en Colombie. La société au financement de capital-risque a été fondée en 2014 et gère le paiement, l'expédition, le transport routier ou maritime et la documentation douanière. Actuellement, http://www.equippo.com propose une livraison dans 61 pays sur 5 continents. La startup présentera sa nouvelle offre au CONExpo à Las Vegas (du 7 au 11 mars).

