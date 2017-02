La Banque centrale de Chypre transforme ses fonctionnalités de paiement grâce à Dovetail







La solution prend en charge les transferts de crédit SWIFT, Target2, SEPA ainsi que les débits directs et sert de tremplin à son programme de transition

LONDRES, 15 février 2017 /PRNewswire/ --Dovetail, fournisseur de solutions de gestion de liquidités et de paiements de premier ordre, a annoncé aujourd'hui que la Banque centrale de Chypre a choisi la solution de paiement Dovetail afin de se doter d'une fonctionnalité de centre de paiement couvrant les transferts de crédit SWIFT, Target2, SEPA ainsi que les débits directs. Le projet, lié au paiements, servira de base à son programme continu de transition vers le numérique.

Le Dr Andreas Stylianou, en charge de l'organisation et du changement à la Banque centrale de Chypre a commenté : « Les paiements sont la pierre angulaire de notre industrie. Nous avions besoin d'une solution de paiement moderne et éprouvée qui pourrait répondre non seulement à nos besoins immédiats, mais aussi à nos initiatives de paiement futures. Nous avons choisi Dovetail pour sa solution de premier ordre. Ses équipes et ses processus de mise en oeuvre la placent parmi les plus compétents dans le domaine. »

« Nous sommes très heureux que la Banque centrale de Chypre ait opté pour la solution primée de Dovetail et en ai fait un élément essentiel de son processus de transition vers les paiements numériques. Cette solution permet à la banque d'opérer un changement radical au sein de ses opérations de paiement en fournissant une solution efficace et technologiquement avancée qui est à la fois facile à intégrer aux systèmes existants et dotée de la souplesse et de l'adaptabilité dont la Banque avait besoin pour améliorer ses offres aux clients sans compromettre son excellence opérationnelle », a ajouté Martin Coen, PDG.

À propos de Dovetail

Dovetail fournit des solutions de gestion des liquidités et des paiements de premier ordre qui permettent aux banques de simplifier leur infrastructure et d'opérer efficacement une transistion vers le numérique. Toutes les solutions, qui reposent sur une architecture en temps réel unique, sont disponibles sur site ou dans le nuage, à petite ou grande échelle, en fonction des besoins fonctionnels et en volume et offrent un degré de personnalisation inégalé en fonction des clients et des secteurs. Un choix de solutions offre à une banque la souplesse nécessaire pour établir le rythme de sa modernisation, répondre à des besoins ponctuels ou remplacer une multitude de systèmes existants.

En tirant parti de l'investissement continu de Dovetail et de sa base de clients de premier plan, les banques peuvent rapidement obtenir un retour sur investissement mesurable, accroître leur souplesse stratégique ainsi que leur excellence opérationnelle, optimiser le coût total de propriété et garantir le respect des réglementations.

Pour plus d'informations sur Dovetail, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante : www.dovetailsystems.com.

