Swift Biosciences lance un nouveau kit de bibliothèque à longue insertion qui améliore la qualité des données sur les plateformes de séquençage PacBio







Les résultats de Mount Sinaï, de l'Université de Washington, et des laboratoires de Cold Spring Harbor seront présentés à AGBT

ANN ARBOR, Michigan, 15 février 2017 /PRNewswire/ -- Swift Biosciences a annoncé aujourd'hui la mise sur le marché de son kit de préparation de bibliothèque Accel-NGS® XL, la solution de séquençage la plus rapide pour le séquençage du génome entier sur les plateformes Pacific Biosciences® (PacBio®). Ce kit de préparation de bibliothèque, spécialement optimisé pour la technologie de séquençage d'une simple molécule en temps réel (SMRT®) de PacBio, fournit des lectures de séquençage significativement plus longues avec un simple workflow à tube unique utilisant des introductions d'échantillons réduites. Swift Biosciences accepte dès maintenant des commandes pour le kit Accel-NGS XL ?vendu exclusivement par Swift.

« Grâce à son workflow convivial de quatre heures et ses plus longues lectures, le kit Accel-NGS XL améliore considérablement les applications de séquençage de génome entier, telles que le séquençage d'haplotypes et d'assemblages de novo, sur n'importe quel génome y compris le génome microbien, végétal, animal, et humain », a déclaré Haley Fiske, directrice commerciale de Swift Biosciences. « Ces améliorations de la qualité et du workflow aident les utilisateurs de PacBio à obtenir des résultats plus significatifs dans chaque passage tout en doublant leur productivité. »

Dans le cadre de l'assemblée générale AGBT 2017, Swift Biosciences et plusieurs collaborateurs scientifiques ont présenté deux affiches dévoilant les données de séquençage générées grâce à cette nouvelle chimie. La première affiche, intitulée « Une méthode améliorant la longueur de lecture du séquençage SMRT », a affiché les résultats, générés en collaboration avec Mount Sinaï et les laboratoires de Cold Spring Harbor, à partir de divers génomes y compris les génomes végétaux, bactériens et l'ADN de référence humain. Les données à l'appui ont produit des lectures moyennes allant jusqu'à 20Kb, avec une introduction d'échantillon réduite de 50% et sans artefact de dimère adaptateur. Sur la deuxième affiche, intitulée « Méthodes de construction de bibliothèque améliorées pour la plateforme de séquençage Pacific Biosciences utilisant le kit de préparation de bibliothèque Accel-NGS XL pour PacBio appliqué à des clones BAC problématiques pour l'amélioration de la référence du génome humain », Robert Fulton, directeur du développement et de gestion de projet au McDonnell Genome Institute de l'Université de Washington, a présenté les résultats de séquençage de clones BAC humains qui démontrent des rendements de bibliothèque accrus avec de plus longues lectures de séquençage.

« Swift Biosciences est la première société à offrir des solutions de préparation de bibliothèque sur les trois principales plateformes de séquençage, Pacific Biosystems, Illumina® et Ion Torrenttm », a ajouté Timothy Harkins, Ph.D., président-directeur général de Swift Biosciences. « Nous sommes stratégiquement axés sur l'expansion du marché NGS en simplifiant les workflows complexes avec nos technologies de bibliothèque innovantes et en apportant de nouvelles applications à chacune des plateformes de séquençage de prochaine génération (next generation sequencing, NGS). Nos bibliothèques fournissent les données de la plus haute qualité dans les applications les plus problématiques. Swift est la 'The NGS library company'. »

Visiter https://swiftbiosci.com/products/accelxl pour en savoir plus.

Communiqué envoyé le 15 février 2017 à 01:35 et diffusé par :