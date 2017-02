Strekin AG présente les plus récentes avancées de la phase 2 du développement du STR001, ainsi que de nouvelles données précliniques sur la perte auditive







Strekin AG, entreprise bio-pharmaceutique privée en phase cliniques, a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données à l'occasion de la conférence de l'Association for Research in Otolaryngology (ARO), à Baltimore, aux États-Unis.

Strekin a présenté des nouvelles données pré-cliniques et les pus récentes avancées de la phase 2 de son programme de développement du STR001 pour le traitement de la perte auditive.

STR001-201 est la phase 2 de l'essai clinique du traitement par injection trans-tympanique STR001 contre la surdité subite de perception (SSP) causée par la pose d'un implant cochléaire (IC). L'un des effets indésirables possibles suite à la pose d'un IC est la perte des basses fréquences résiduelles pouvant être causée par l'insertion de l'électrode. STR001-201 est un essai international, multi-centrique, randomisé et sous contrôle placebo, qui a pour objectif l'évaluation de l'efficacité, de l'innocuité et de la tolérabilité du STR001-IT chez 110 patients devant recevoir un IC. Depuis le 10 février 2017, l'essai STR001-201 regroupe 50 patients issus de quatre pays. Le traitement par STR001-IT est bien toléré et n'a causé aucun effet indésirable identifié. Les résultats définitifs de l'essai clinique sont attendus pour le 4e trimestre 2017.

Lors d'une séance d'affichage et de démonstration (#PS792) intitulée « Les PPAR agonistes gamma et alpha protègent les cellules capillaires auditives contre les effets oxydants de la gentamicine et l'apoptose », des chercheurs ont observé que le PPAR agoniste pioglitazone, l'élément actif du STR001, était très efficace pour protéger les cellules capillaires auditives de l'oreille interne. Cette étude était dirigée par Daniel Bodmer, MD, PhD, et directeur du département d'otorhinolaryngologie et de chirurgie de la tête et du cou à l'hôpital universitaire de Bâle, en Suisse.

L'analyse du Dr Bodmer a été menée à partir d'un modèle en recherche auditive, pour lequel l'organe de Corti, structure contenant les cellule capillaire auditives, a été étudié sous forme de culture cellulaire. L'exposition des cultures à la gentamicine, un antibiotique qui peut causer la perte auditive chez l'homme et la destruction de cellules capillaires auditives, a pu être complétement évitée grâce au STR001. Une analyse plus poussée a permis de montrer que la gentamicine provoquait l'apparition de radicaux libres dans l'oxygène et une oxydation des lipides activant la dégénérescence des cellules capillaires (apoptose), autant de réactions que le STR001 a permis d'éviter.

Lors d'une seconde présentation (PS159) intitulée « L'administration trans-tympanique de pioglitazone, un PPAR agoniste gamma, prévient la perte auditive liée au bruit », le Dr Anna-Rita Fetoni et ses collègues de l'université catholique de Rome ont démontré l'efficacité d'une injection trans-tympanique unique de STR001-IT sur un cobaye exposé à une perte auditive liée au bruit. Le STR001 a permis un rétablissement complet des lésions liées au bruit lorsqu'il était administré peu de temps après le traumatisme. Le rétablissement était accompagné d'une baisse considérable des marqueurs de stress oxydant des cellules capillaires auditives. Le traitement au STR001 administré 48 heures après le traumatisme permettait d'accéder à un rétablissement partiel, ce qui n'a pas pu être démontré, autant que nous le sachions, pour aucun autre traitement.

Ces données, ainsi que celles recueillies par le groupe du Dr Bodmer, suggèrent que le STR001 a le potentiel de devenir une nouvelle thérapie distinctive pour de nombreux types de perte auditive grâce à ses effets positifs sur les voies métaboliques.

À propos de Strekin

Située à Bâle (Suisse), Strekin est une entreprise bio-pharmaceutique privée en phase clinique. Strekin est dirigée par une équipe d'experts en recherche scientifique et en développement clinique. Strekin a réuni les fonds nécessaires à la réalisation de la phase 2 de l'étude portant sur le STR001 et à la poursuite de nouveaux développements grâce au soutien d'investisseurs et de ses partenaires.

À propos de la perte auditive:

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 642 millions de personnes dans le monde, dont près de 181 millions d'enfants, souffrent d'une perte auditive handicapante. Un grand nombre d'activités quotidiennes, banales pour la plupart des gens, telles que prendre part à une conversation, écouter de la musique ou évoluer dans un environnement professionnel, sont difficiles voire impossibles pour les individus souffrant de perte auditive. En l'absence de traitements pharmaceutiques approuvés, il est urgent de développer des traitements efficaces contre la perte auditive.

