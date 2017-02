Avis : Fortis Inc. tiendra une conférence téléphonique le 16 février pour présenter les résultats annuels de 2016







ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) présentera ses résultats annuels de 2016 le jeudi 16 février 2017. Une conférence téléphonique et une webdiffusion auront lieu le même jour à 8 h 30, heure de l'Est. Barry Perry, président-directeur général de Fortis, et Karl Smith, vice-président directeur et chef des finances de Fortis, y traiteront des résultats de la Société pour 2016.

Les analystes, les journalistes et les autres parties intéressées sont invités à composer le 1 877 223-4471 (en Amérique du Nord) ou le 647 788-4922 (de l'étranger) pour participer. Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance. Aucun mot de passe n'est requis.

Une retransmission audio de la conférence téléphonique sera offerte en direct et archivée sur le site Web de la Société au www.fortis.com.

Un enregistrement sera disponible deux heures après la conférence et jusqu'au 16 mars 2017. Pour l'entendre, veuillez composer le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 et entrer le code d'accès 50056693.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 47 milliards de dollars sur une base pro forma au 30 septembre 2016, compte tenu de l'acquisition d'ITC Holdings Corp. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

