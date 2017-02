Une fois le processus réglementaire du PIIA adopté par l'arrondissement : Le maire Réal Ménard annonce une consultation publique sur la future Cité de la logistique à l'OCPM







MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, est heureux d'annoncer, après consultation avec le maire de Montréal M. Denis Coderre et d'un commun accord avec lui, que le comité exécutif de la Ville de Montréal donnera un mandat à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu'il organise une consultation publique qui permettra aux Montréalaises et aux Montréalais de se prononcer sur les façons d'atteindre les objectifs de développement de la future Cité de la logistique, dont certains sont poursuivis par les dispositions relatives au règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la future Cité de la logistique, une fois celui-ci adopté par le conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et sur tout autre geste à poser menant à une planification d'ensemble du territoire desservi par la future Cité de la logistique.

Tel qu'annoncé depuis plusieurs mois dans le cadre de l'actuelle démarche de consultation publique, le PIIA de la future Cité de la logistique vise à établir les règles qui encadreront son développement, surtout en ce qui a trait à l'adoption de mesures de mitigation qui réduisent le plus possible les nuisances potentielles pour le voisinage. Cette nouvelle disposition réglementaire devrait mettre la table au caractère exemplaire souhaité en matière de développement durable et de verdissement, et ainsi, soutenir la création d'emplois de qualité pour les citoyens de l'arrondissement et de l'Est de Montréal. Tout en rappelant qu'un avis de motion a été déposé au conseil d'arrondissement du 7 février dernier visant l'adoption du PIIA sur le territoire de la Cité de la logistique, le maire Réal Ménard a mentionné que « La prochaine étape est bien entendu, à la suite de la première lecture du texte du Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) dans le secteur de la Cité de la logistique qui aura lieu au conseil d'arrondissement du 13 mars, la tenue d'une consultation publique, le 23 mars prochain, qui portera sur les dispositions relatives à ce PIIA ».

« Par la suite, une fois que le processus réglementaire du PIIA sera complété par l'arrondissement, l'Administration Coderre s'engage à ce que le comité exécutif accorde une proposition de mandat à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). À la lumière des besoins et des préoccupations exprimés dans l'ensemble de notre démarche de consultation, cette troisième consultation publique devra mener à une planification d'ensemble du territoire desservi par la future Cité de la logistique, et ce, en misant sur la culture des entreprises qui souhaitent avoir de bonnes relations avec leur voisinage », a ajouté fièrement le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve M. Réal Ménard, tout en soulignant l'engagement de nombreux citoyens de son arrondissement.

« Nous prenons cette décision maintenant puisque grâce à une première consultation publique sur la future Cité de la logistique menée par l'Institut du Nouveau Monde (INM), le 28 janvier dernier, où nous avons pu consulter plus de 180 participants et représentants de tous les horizons en plus de recevoir plus d'une vingtaine de mémoires provenant de citoyens, d'institutions et de corporations, et de nombreux avis sur cet enjeu, nous pouvons établir que la vocation industrielle du site de la Cité de la logistique est maintenant connue, reconnue et consacrée », a conclu le maire Réal Ménard.

Pour plus d'information sur la démarche de consultation publique entourant la future Cité de la logistique, visitez le http://ville.montreal.qc.ca/mhm/citelogistique

