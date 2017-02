Plus de la moitié des véhicules Acura vendus au Canada au cours des 30 années d'existence de la marque ont été construits en Amérique du Nord







Plus de 99 pour cent de tous les modèles Acura vendus au Canada ont été construits en Amérique du Nord en 2016

MARKHAM, ON, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Pour célébrer son 30e anniversaire au Canada aujourd'hui, la marque Acura a annoncé que, depuis sa création, en 1987, plus de 50 pour cent des ventes cumulatives canadiennes de la marque ont été construites en Amérique du Nord. Acura a été la première marque de luxe d'un constructeur automobile japonais à fabriquer et à vendre des véhicules au Canada.

Honda of Canada Mfg. située à Alliston, en Ontario, a construit plus de 800 000 véhicules Acura, notamment les modèles de première génération MDX et ZDX, ainsi que les berlines EL et CSX offertes exclusivement au Canada. Acura produit actuellement les berlines ILX et TLX et le VUS 5 passagers RDX en Ohio, et le VUS de luxe MDX à 7 passagers en Alabama.

« Acura est née au Canada il y a 30 ans et est solidement implantée en Amérique du Nord, plusieurs de ses véhicules importants étant conçus et fabriqués dans cette région, a déclaré Dave Gardner, vice-président et directeur des opérations d'Acura, une division de Honda Canada Inc. Nos équipes de fabrication et de ventes sont fières d'avoir joué un rôle si important dans l'histoire de la marque Acura et nos associés mettent maintenant l'accent plus que jamais sur la prestation d'une performance élaborée avec précision à nos clients Acura au Canada. »

Créée pour apporter une performance, une allure élégante, des technologies perfectionnées et des niveaux de service à la clientèle plus élevés au marché d'importation de luxe, Acura, qui, en 1987, possédait un petit réseau de concessionnaires offrant seulement deux modèles (la Legend et l'Integra), compte maintenant un réseau de 51 détaillants offrant six véhicules Acura distincts. La gamme comprend aujourd'hui deux véhicules utilitaires (MDX et RDX), trois berlines (RLX, TLX et ILX) et une supervoiture de luxe (NSX). À ce jour, plus de 500 000 voitures de luxe et VUS Acura ont été vendus au Canada.

Les premiers véhicules Acura étaient produits à l'usine automobile d'East Liberty, en Ohio, à compter de février 1996 (le coupé Acura CL 1997). Depuis, Acura a construit plus de 2,8 millions de voitures et de VUS en Amérique du Nord.

Depuis l'élaboration du coupé Acura CL 1997, un certain nombre de modèles Acura ont été conçus et mis au point grâce au leadership des activités de R-D de l'entreprise en Amérique du Nord, notamment le modèle actuel Acura TLX, les trois générations d'Acura MDX et l'Acura NSX 2017.

La production de l'Acura NSX 2017 est effectuée au Performance Manufacturing Center (PMC) à Marysville, en Ohio, grâce à une combinaison unique de savoir-faire humain et de technologies de pointe. Cette usine de fabrication de calibre mondial emploie des techniques novatrices en soudure, en construction de la carrosserie, en peinture de la carrosserie, en assemblage final et en confirmation de la qualité pour assurer les niveaux les plus élevés de précision et de savoir-faire. De plus, le moteur V6 biturbo de 3,5 litres de la NSX est assemblé à la main par des maîtres bâtisseurs à l'usine de moteurs située à proximité, à Anna, en Ohio.

Acura est la division des véhicules de luxe et haute performance de Honda Canada Inc. et l'une des plus importantes marques automobiles de luxe offrant des véhicules haute performance élaborés avec précision, une approche originale à la technologie et au design qui crée une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura compte six modèles distincts dont la berline phare de luxe RLX, la berline performante de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe 5 passagers RDX et le véhicule utilitaire sport de luxe MDX à 7 passagers. Acura a lancé sa nouvelle génération de supervoiture électrique NSX comme nouvelle expression de la performance élaborée avec précision. Acura est entrée sur le marché canadien en 1987 et son réseau de concessionnaires compte désormais 51 sites au pays.

