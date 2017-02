Avis aux médias : La ministre Joly prendra la parole aux célébrations du Jour du drapeau national du Canada







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 14 fév. 2017) - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, prendra la parole dans le cadre des célébrations du Jour du drapeau national du Canada mercredi.

La ministre Joly sera accompagnée de l'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques, de Mme Joan O'Malley, qui a confectionné le premier drapeau en 1965, et de Mme Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne.

Durant la cérémonie, la Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de monnaie commémorative pour Canada 150.

Nota : Tous les renseignements peuvent être modifiés sans préavis, et il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE : Le mercredi 15 février 2017 HEURE : 13 h LIEU : Colline du Parlement Ottawa (Ontario)

