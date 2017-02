Subaru gagne la distinction Meilleure valeur de retenue pour la gamme complète - catégorie Voitures intermédiaires - décernée par Canadian Black Book; le Crosstrek gagne Meilleure valeur de retenue - catégorie Voitures compactes







MISSISSAUGA, ON, le 14 févr. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que Canadian Black Book (CBB) lui a décerné la toute première distinction Meilleure valeur de retenue « pour la gamme complète » dans la catégorie Voitures. Cette année marque le 10e anniversaire de la remise des distinctions Meilleure valeur de retenue et CBB lance pour l'occasion les distinctions Meilleure valeur de retenue « pour la gamme complète » qui calcule la valeur résiduelle moyenne de tous les modèles de chaque constructeur dans trois catégories : voitures, camions/VUS et de luxe.

Outre la distinction pour la gamme complète, Subaru s'est aussi illustré avec son multisegment compact Subaru Crosstrek qui a gagné la distinction Meilleure valeur de retenue dans le segment Voitures compactes décernée par CBB.

Les distinctions Meilleure valeur de retenue 2017 récompensent les véhicules qui ont conservé le pourcentage le plus élevé du PDSF d'origine après quatre ans. Pour 2017, ce programme de remise de prix a analysé les modèles 2013 dans 20 catégories. Largement reconnue comme source d'information fiable et objective dans l'industrie automobile au chapitre des valeurs de revente, CBB diffuse ses données sous différents formats aux concessionnaires automobiles, aux constructeurs ainsi qu'aux entreprises dans les secteurs de la location, du financement, de l'assurance et de la vente de gros. Les consommateurs peuvent aussi accéder à ces renseignements d'experts en consultant le site Web de CBB à www.canadianblackbook.com où ils trouveront des outils gratuits pour calculer la valeur de reprise, les valeurs futures et les prix moyens de revente.

« Les distinctions décernées par Canadian Black Book reconnaissent les véhicules qui maintiennent leur valeur et qui ont connu la plus faible dépréciation », a déclaré Shiro Ohta, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « La dépréciation étant le principal coût de propriété d'un véhicule, la distinction Meilleure valeur retenue décernée par Canadian Black Book au Subaru Crosstrek témoigne de la qualité et de la longévité qui font la réputation de Subaru. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Fuji Heavy Industries Ltd. du Japon.

