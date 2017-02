Journées de la persévérance scolaire 2017 - Le ministre Proulx et la députée de Chauveau visitent les bureaux d'Alloprof à Québec







QUÉBEC, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a visité aujourd'hui les installations de l'organisme Alloprof à Québec. Il était accompagné de la députée de Chauveau et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Véronyque Tremblay.

Le ministre a profité de l'occasion pour rencontrer les bénévoles et prendre quelques appels de jeunes et de parents qui avaient des questions sur les matières enseignées au primaire et au secondaire. Il a également réitéré son appui aux organismes qui valorisent la persévérance scolaire et son soutien à leurs initiatives. À cet égard, le ministre a d'ailleurs rappelé qu'une somme additionnelle de 1,5 million de dollars serait accordée à Alloprof, notamment pour accroître le soutien des adultes en démarche de formation générale de base et pour la création d'Alloparents.

Citations :

« L'aide aux devoirs joue évidemment un rôle-clé dans la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves. L'organisme Alloprof est un allié précieux qui a fait ses preuves en aidant des milliers de jeunes chaque année. Je salue l'engagement de toute son équipe qui, par ses efforts exceptionnels, contribue à la persévérance scolaire à l'échelle de la province. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

« Les services d'Alloprof répondent à un besoin réel. Ils permettent d'assurer un meilleur encadrement des élèves et un soutien plus tangible aux parents par l'organisation de services d'aide aux devoirs et aux leçons accessibles à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse que les gens de la région de Québec puissent en bénéficier. »

Véronyque Tremblay, députée de Chauveau

Faits saillants :

En 2015-2016, le Gouvernement du Québec a accordé un financement de 750 000 $ à Alloprof pour la réalisation de sa mission;

En avril 2016, l'organisme a reçu une aide financière totalisant 450 000 $ pour soutenir l'ouverture d'un centre d'aide à Saguenay ainsi que la bonification de l'offre de contenus en anglais, langue seconde, sur sa plateforme Web;

Une somme additionnelle de 1,5 million de dollars sera accordée à Alloprof, notamment pour accroître le soutien aux adultes en démarche de formation générale de base et pour la création d'Alloparents.

Lien connexe :

Alloprof :

http://www.alloprof.qc.ca/

