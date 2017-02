Le philanthrope torontois, Salah Bachir, est nommé solliciteur international bénévole exceptionnel de fonds







TORONTO, 14 février 2017 /CNW/ - Salah Bachir, homme d'affaires, éditeur de magazines, mécène des arts et philanthrope, s'est vu désigné Solliciteur bénévole exceptionnel de fonds par l'Association of Fundraising Professionals (AFP).

Le prix Solliciteur bénévole de fonds, décerné à une personne ou à une famille dans le monde, reconnaît ses capacités de coordination et de motivation exceptionnelles de groupes de donateurs et de bénévoles participant à des campagnes de collecte de fonds au profit d'organismes de bienfaisance et d'organisations à but non lucratif. Il se verra remettre son prix le 30 avril, lors de la Conférence internationale sur la collecte de fonds de l'AFP à San Francisco.

Salah Bachir est l'un des philanthropes les plus influents au Canada et son impact se fait sentir dans le monde entier. Champion de la communauté des lesbiennes, des gais, des bisexuels, des transgenres et des queers (LGBTQ), il a contribué à la levée des millions de dollars à l'appui des causes, y compris la recherche sur le sida, l'égalité des droits et le soutien aux personnes LGBTQ tant au Canada qu'au Moyen-Orient. Personnellement, il a donné plus d'un million de dollars au 519 Community Centre à Toronto et a recueilli des millions encore dans le cadre de campagnes visant à promouvoir l'égalité des LGBTQ et leur l'inclusion dans la ville et ailleurs.

« Gala Salah », comme on l'appelle affectueusement, en raison du nombre de galas-bénéfice qu'il a soutenus et présidés, Bachir a en effet animé des campagnes de financement qui ont vu recueillir des centaines de millions de dollars à l'appui d'une foule de causes dans les arts, le cinéma et les milieux de soins de santé. Collectionneur d'art passionné, il a également fait don à des galeries dans tout le Canada d'oeuvres tirées de sa collection, et plusieurs galeries ont monté des expositions comprenant des oeuvres choisies de sa vaste collection. Son soutien au Musée des beaux-arts de l'Ontario, qui s'est traduit par de meilleurs programmes publics et des expositions de calibre mondial saluées par des milliers de visiteurs, témoigne de son engagement tout comme le fait qu'il donne aussi de son temps pour appuyer les artistes émergents.

La santé, y compris la recherche, compte aussi parmi ses engagements signature. Outre son soutien à des projets de recherche multimillionnaires, soutien qui l'amène à être une voix critique en faveur des patients dans la communauté de Toronto, Salah Bachir a aidé à mener à bien d'importantes campagnes de financement pour les hôpitaux de Toronto et a donné 2,5 millions de dollars de ses propres fonds pour faire construire un nouveau centre de dialyse au Centre de santé St. Joseph's à Toronto, son hôpital communautaire. Il s'intéresse profondément au confort du patient et a également fait don d'argent pour acheter nombre d'articles de réconfort de patients, y compris de nouveaux téléviseurs pour les cliniques de chimiothérapie et de dialyse.

« Je suis vraiment honoré et touché par cette marque de reconnaissance », a déclaré Bachir. « Il y a dans nos communautés tant de besoins et c'est avec grand plaisir que j'appuie des causes très diverses en recueillant des fonds et en contribuant à sensibiliser le public. J'incite tout le monde à y mettre du sien, de quelque manière que ce soit, en donnant de votre temps, argent ou savoir-faire. Cela change vraiment les choses. »

Salah Bachir, actuellement président de Cineplex Media, qui représente 93 pour cent de la publicité au cinéma au Canada, et chef de file dans la signalisation numérique, entre autres, a commencé sa carrière dans l'édition en 1979. En 1999, il a lancé Famous (aujourd'hui Cineplex Magazine), et ce magazine du divertissement demeure l'un des plus diffusés au Canada. Sa philanthropie lui a valu de nombreux honneurs et distinctions auprès de la communauté LGBTQ et des organismes de santé. En 2016, il a été nommé à l'Ordre du Canada, l'un des principaux honneurs décernés aux Canadiens qui se sont distingués par leur remarquable réussite, leur dévouement envers la communauté et leur service à la nation.

« Un grand solliciteur bénévole de fonds apporte de la passion à son travail, une passion contagieuse et mobilisatrice qui incite d'autres personnes à s'impliquer », a déclaré Jason Lee, président et chef de la direction de l'AFP. « M. Bachir est un bénévole, donateur et solliciteur de fonds extraordinaire qui s'est efforcé toute sa vie d'opérer des changements incroyables dans le monde. Nous sommes honorés de pouvoir saluer sa philanthropie et son impact social. »

Salah Bachir est l'un des six lauréats qui seront reconnus à la Conférence internationale sur la collecte de fonds de l'AFP, qui se tiendra à San Francisco, du 30 avril au 2 mai 2017.

Depuis 1960, l'AFP se fait la championne d'une philanthropie efficace et éthique auprès du plus grand réseau mondial de professionnels de la collecte de fonds. L'AFP compte plus de 33 000 membres qui, dans l'ensemble, recueillent plus de 115 milliards de dollars par an en faveur des causes des plus diverses dans le monde entier. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.afpnet.org.

