Marken partage les résultats du récents sondage auprès des clients

Les clients soutiennent l'excellente performance de service de Marken sur le marché de la logistique clinique

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 14 février 2017 /PRNewswire/ -- Marken a terminé son sondage annuel auprès des clients qui a fourni à la société un soutien positiaf pour sa stratégie et ses performances. Le sondage a été mené par The Avoca Group, l'organisme phare de recherche industrielle. Elle a effectué 100 entrevues personnelles approfondies de 30 minutes avec un éventail de clients importants, petits, nouveaux et patrimoniaux.

La satisfaction globale des services de Marken a marqué une moyenne de 4,1 sur 5,0, avec 98 % des résultats du répondant allant de « satisfait » à « très satisfait ». Les clients ont cité que les attributs les plus importants où Marken obtient les résultats les plus élevés sont : ses capacités mondiales, sa portée géographique, son engagement à réussir les étapes importantes, sa ponctualité des livraisons, sa flexibilité pour gérer le changement, son expertise réglementaire et sa bonne compréhension des besoins du client. 89 % des répondants étaient d'accord que la gamme de services de Marken répond à leurs besoins et que Marken a une forte visibilité de marque sur le marché. Plus de 80 % des répondants étaient satisfaits par la croissance mondiale de Marken et d'accord que les nouveaux services de Marken étaient exactement ce qu'ils attendaient. En fait, ils ont exprimé un vif intérêt dans : ses services d'étiquetage sur demande, sa construction de kit, son appui réglementaire, sa gestion des matériaux auxiliaires, son stockage des échantillons biologiques, son sourçage comparateur et ses soins du patient à domicile. Plusieurs de ces services font actuellement partie du portefeuille de Marken et d'autres sont déjà inclus dans la stratégie commerciale de Marken. Dans l'ensemble, les répondants étaient « susceptibles » ou « très susceptibles » de recommander Marken à d'autres, avec un fort « taux de recommandation net » de + 37 %.

Les clients ont aussi renforcé la croissance continue du marché de la logistique clinique. Plus de 90 % des répondants ont indiqué qu'ils feraient croître leur volume ou leur besoin pour des nouveaux services avec Marken à l'avenir, avec un tiers d'entre eux indiquant une croissance de 25 % et plus. C'était sensiblement plus élevé que les sondages précédents.

« Nous sommes très satisfaits de ces résultats du sondage », a déclaré Wes Wheeler, directeur général de Marken. « Nous demandons systématiquement à nos clients des commentaires sur la qualité de nos services. Nous utilisons ces commentaires pour améliorer nos services et pour revalider notre stratégie commerciale à court et à long terme. Avec UPS derrière nous, nous allons continuer à investir dans de nouveaux emplacements, plus de ressources et de nouveaux services qui répondent aux demandes croissantes de nos clients. Nous le ferons tout en tirant parti de l'énorme pouvoir d'achat de notre nouvelle société mère »."

À propos de Marken

Marken est une filiale en propriété exclusive d'UPS. Marken est le seul organisme de chaîne logistique centré sur le patient, dédié à 100 % aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie. Marken maintient la position de leader pour les services directs aux patients et les expéditions d'échantillons biologiques, et propose un réseau de dépôt de pointe, conforme GMP et des hubs logistiques dans 45 emplacements dans le monde entier pour la distribution et le stockage du matériel d'essai clinique Les plus de 680 membres du personnel de Marken gèrent 50 000 envois de médicaments et de produits biologiques tous les mois, à toutes les plages de température, dans plus de 150 pays. Les services supplémentaires, tels que la production de kits biologiques, le sourçage de matériaux auxiliaires, le stockage et la distribution, la vérification et les qualifications des voies de navigation, ainsi que le GDP, les conseils en matière de réglementation et de conformité ajoutent à la position unique de Marken dans l'industrie pharmaceutique et logistique.

À propos de The Avoca Group

Depuis sa création en 1999, The Avoca Group a livré des recherches actionnables de haute qualité aux sociétés pharmaceutiques, aux organismes de recherche sous contrat (CRO) et aux prestataires de services spécialisés. Un pionnier dans l'externalisation de la consultation et la recherche clinique, Avoca a suivi et influencé l'évolution du secteur, ce qui en fait le partenaire idéal des entreprises qui cherchent à mieux comprendre la dynamique de leurs relations d'affaires.

